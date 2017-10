Dans une opération en caméra cachée inédite, l’émission «J.E.» lève le voile sur les pratiques commerciales des salons funéraires.

Frais cachés, factures gonflées et système de ristournes: comment le client peut-il éviter les pièges, et faire baisser sa facture? Voici des astuces souvent méconnues et dévoilées par les intervenants qui ont participé à l’émission.

Insister pour clarifier les devis

Lors de l’opération en caméra cachée, l’équipe de «J.E.» a constaté que les devis remis aux clients par une majorité de salons funéraires ne sont pas détaillés. Le prix des services offerts n’est pas précisé et seuls les montants totaux apparaissent sur la soumission.

«Il s’est instauré dans cette industrie-là des façons de faire qui sont inacceptables, souligne Caroline Soulard, conseillère budgétaire à l’ACEF Rive-Sud. S’ils ne veulent pas vous donner les prix, il y a déjà un problème.»

capture d'écran, TVA Nouvelles

Le consommateur est en droit d’exiger des prix détaillés afin de différencier les services obligatoires des services optionnels. Il sera mieux outillé pour évaluer si la soumission convient à ses besoins et s’il peut faire des économies.

Un cercueil ou une urne à rabais

Les marges bénéficiaires engrangées par les salons sur les biens funéraires sont parfois énormes. Le consommateur peut réduire le prix d’un cercueil ou d’une urne de plus de la moitié en magasinant chez des fournisseurs indépendants.

Parmi ceux-ci, Casket Outlet, situé à Dorval, offre à prix réduit des cercueils très similaires à ceux vendus par certaines maisons funéraires.

«Nos services ne sont pas encore connus au Québec, car plusieurs salons refusent nos produits sous prétexte qu’ils ne sont pas sécuritaires, ce qui est faux», explique le directeur David Zhou.

capture d'écran, TVA Nouvelles

En Ontario, les lois obligent les maisons funéraires à accepter les urnes et les cercueils achetés ailleurs. Au Québec, elles sont en droit de les refuser. Il faut donc poser la question.

Par exemple, la compagnie Yves Légaré refuse systématiquement et invoque une question de sécurité. Magnus Poirier vous permet de faire une telle économie, à condition de ne pas organiser les obsèques un samedi, journée très achalandée. Alfred Dallaire Memoria le permet et ne pose aucune condition.

Gare aux forfaits!

Selon un ancien vendeur dans le secteur funéraire, Olivier Hector, les forfaits sont parfois de véritables trappes à profit.

«Nous avons une pression pour vendre certains types de forfaits aux clients, ceux qui rapportent le plus à l’entreprise», dénonce l’ancien employé d’Urgel Bourgie. «Si les clients savaient le prix des services pour lesquels ils payent, ils ne seraient vraiment pas contents».

Le client est en droit de poser des questions et d’évaluer s’il souhaite se tourner vers des services externes pour la prestation de certains services optionnels. Par exemple, il pourrait trouver des offres moins onéreuses pour l’achat de fleurs, de signets ou d’un buffet.

Les courtiers en services funéraires

Des courtiers spécialisés, comme l’entreprise québécoise Funera concept, offrent leur connaissance de l’industrie funéraire aux clients qui ne désirent pas magasiner eux-mêmes leurs services dans les maisons funéraires.

«Notre rôle est de trouver et de négocier les meilleurs prix auprès des salons funéraires pour notre clientèle», explique Jean Nixon Jean Baptiste, président de Funera Concept.

capture d'écran, TVA Nouvelles

Une de ses clientes, Dorothy Rhau, a expliqué à «J.E.» avoir sauvé 3000$ sur sa facture lors de l’organisation des obsèques de sa mère.

«Au départ, j’ai obtenu des soumissions qui partaient à 12 000$. Jean Nixon a magasiné pour moi, il m’a ramené des devis des différents salons. J’ai finalement payé 9000$ pour des services beaucoup plus intéressants que ce que je pensais.»

«Notre nouvelle approche et notre réputation de négociateur dérangent dans l’industrie», estime M. Jean Baptiste, professionnel certifié en rituels funéraires. Certains salons refusent même de faire affaire avec lui.

Néanmoins, il promet de réduire les prix parfois fantaisistes et abusifs des entreprises funéraires moyennant une commission établie entre lui et le client (entre 5% et 10% de la facture). Son entreprise offre aussi des services à l’international par le biais de funeraconceptinternational.com.

Un conseil supplémentaire: assurez-vous de l’indépendance du courtier vis-à-vis les maisons funéraires.

Vendeur à commission ou à taux horaire?

Les modes de rémunération des vendeurs peuvent influencer la dynamique commerciale avec le client. Un ancien vendeur chez Urgel Bourgie a dénoncé à «J.E.» les quotas de vente imposés aux employés du secteur funéraire.

«Je devais vendre pour 33 000$ de services aux clients par mois. J’ai raté cette cible à trois reprises», raconte Olivier Hector, autrefois affecté aux préarrangements funéraires. Il soutient avoir été congédié en raison du système de rémunération basé sur le volume de vente.

Les vendeurs reçoivent aussi des primes lorsqu’ils réussissent à convaincre un client d’opter pour des forfaits incluant des services optionnels comme un buffet, des fleurs et des signets. Le client peut questionner un vendeur à savoir si les services proposés lui permettent de toucher une commission ou une prime.

capture d'écran, TVA Nouvelles

La question suscite d’ailleurs un malaise au sein de l’industrie. Les entreprises Yves Légaré et Alfred Dallaire Memoria ont refusé de commenter leur système de rémunération. Les salons Bleu Ciel et Magnus Poirier ont confirmé qu’ils privilégiaient un salaire à taux horaire.

Réduire les frais au cimetière

Certains cimetières vendent leurs emplacements à des prix moindres. Il ne faut pas hésiter à magasiner, car les prix vont du simple au triple.

Dans certains cas, il est aussi possible d’acheter un monument, comme une pierre tombale, chez un fournisseur externe. Cela permet souvent au client d’économiser des centaines de dollars.

Des entreprises, comme Granite Lacroix basée à Laval, se spécialisent dans la confection de tels monuments. Le client doit poser des questions, car les cimetières sont en droit de refuser que le client achète ses produits ailleurs.

Des ristournes couteuses

Le fleuriste Patrick Gévry, propriétaire de la boutique Pat & tralala à Granby, dénonce les ristournes qu’exigent certaines maisons funéraires à leurs fournisseurs.

«Des salons me demandent une ristourne jusqu’à 20% des frais habituellement chargés. Donc pour un bouquet de fleurs habituellement vendu 200$, le client en salon paiera au minimum 240$».

capture d'écran, TVA Nouvelles

Ce qui fâche M. Gévry, c’est que les clients ignorent pour la plupart qu’ils peuvent économiser en achetant directement leurs fleurs chez le fleuriste.

«Les salons n’informent pas leurs clients sur ces ristournes qui s’appliquent parfois aux traiteurs, aux fleuristes et à d’autres fournisseurs», explique-t-il, exigeant plus de transparence de la part de l’industrie,

Le samedi, une journée dispendieuse

Dans certains salons funéraires visités par l’équipe de «J.E.», comme Magnus Poirier, les soumissions réalisées pour des obsèques le samedi sont plus onéreuses.

On répond qu’il s’agit de la journée la plus achalandée de la semaine, car les familles veulent souvent éviter de perturber l’horaire des travailleurs en semaine.

La situation est identique lorsque vient le temps de négocier les frais de cimetière pour une célébration ou une mise en terre.

Le client pourrait économiser des centaines, voire des milliers de dollars, en organisant des obsèques un jour de semaine.

Des services à moins de 1000$?

Plusieurs compagnies, comme les Services funéraires Azur à Montréal, offrent des services de base de crémation pour moins de 1000$.

Le consommateur qui dispose d’un budget restreint peut donc se tourner vers cette alternative émergente et en expansion.

On lui remettra les cendres du défunt et il pourra ensuite organiser la célébration de son choix, selon ses préférences.