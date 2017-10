Comment réagir après une agression sexuelle?

Selon une intervenante auprès de victimes d’agressions, le déferlement de dénonciations des dernières semaines s’explique par un ensemble de facteurs.

«Il y a encore beaucoup de mythes et préjugés [...] en particulier quand il est question de harcèlement sexuel. C’est souvent banalisé», explique Laurie Fradette, coordonnatrice dans un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).

Cette banalisation, souvent entretenue par des proches ou des médias, a d’ailleurs des effets pervers sur les victimes: «en entendant ce genre de discours au quotidien, on n’est plus certaine d’avoir vécu une agression. On se demande si on ne l’a pas provoqué, si on est responsable, alors que l’agression est toujours la responsabilité de l’agresseur».

C’est ce doute qui pousse souvent les victimes à attendre longtemps avant d’agir, selon Laurie Fradette.

La force du nombre

«De briser l’isolement et le silence, c’est une première étape importante, mais qui peut prendre du temps. Il faut respecter ça», précise-t-elle.

Elle estime aussi que se regrouper entre victimes a un effet rassurant.

«De voir d’autres personnes qui ont vécu des gestes qui s'apparentent à ce qu'on a vécu, ça peut valider les sentiments qu’on a eu lors d’une agression ou d’un harcèlement. Ça donne une force au groupe.»