Éric Salvail aura à se débarrasser de l’étiquette d’«agresseur»

Le roi déchu de V a un long chemin devant lui avant de regagner sa couronne.

Malgré une longue lettre d’excuses et d’admissions sur sa page Facebook, l’expert en gestion de crise Victor Henriquez croit qu’il va en falloir plus que ça pour que l’animateur réintègre l’espace public avec un certain succès.

«Les gens lui ont collé l’étiquette "agresseur". Avant de coller de nouvelles étiquettes, il va falloir qu’il se défasse de cette première étiquette, a-t-il dit en entrevue à «Denis Lévesque».

Il croit qu’Éric Salvail a fait un pas dans la bonne direction en se dissociant de sa compagnie pour que celle-ci survive.

Et il ajoute que les patrons d’entreprises y penseront à deux fois avant de s’associer de nouveau à lui.

Parent et Rozon

Quant aux deux autres agresseurs présumés, leur chemin vers la rédemption serait moins bien entamé.

D’après Victor Henriquez, il y a une minimisation de l’importance des gestes du côté de Gilles Parent, voire même de la négation .

«Là, on est complètement dans le déni .»

Gilbert Rozon, lui, ne serait pas non plus très avancé dans la reconnaissance des faits .

«C’est une reconnaissance à demi-mot. Il ne reconnaît pas les faits vraiment.»

L’expert et associé de la firme de relations publiques Flanagan conclut qu’il ne peut y avoir de prise en charge sans reconnaissance et que beaucoup de travail reste à faire pour que ces hommes se réhabilitent sur la place publique.