Hausse des dépenses par carte de crédit et débit au pays

Autre signe que l’économie semble bien aller, les dépenses par carte de crédit et de débit ont augmenté de 5,05 % au pays au troisième trimestre, et encore plus au Québec, par rapport à la même période l’an dernier, selon Moneris Solutions.

Dans la province, la hausse a été de 5,48 % par rapport au mois de juillet, août et septembre 2016, a rapporté Moneris, jeudi. La plus forte croissance des dépenses par carte a été enregistrée en Colombie-Britannique, avec une augmentation de 6,3 %. La Saskatchewan est la seule province à avoir connu un recul, une baisse de 0,27 %.

« Au courant de l'année, nous avons observé une augmentation marquée et constante des dépenses et ce trimestre confirme cette tendance, positionnant l'économie canadienne dans une situation positive pour la saison des Fêtes», a mentionné Angela Brown, présidente et chef de la direction de Moneris.

«Cette croissance s'aligne avec les attentes de la Banque du Canada reflétées par l'augmentation d’un pour cent du taux à un jour en septembre dernier. Nous nous attendons à assister à une fin d'année encourageante pour 2017», a-t-elle précisé.

Les secteurs des toitures et des revêtements extérieurs (+ 16,1 %), de la restauration rapide (+ 13,4 %) et des hôtels (+7,8 %) sont ceux qui ont connu la croissance la plus marquée.