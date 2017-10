Gilles Parent visé par des allégations d'inconduite sexuelle

L'animateur de radio de Québec Gilles Parent a été retiré des ondes jeudi après que des femmes aient affirmé avoir été victimes de comportements déplacés. Catherine Desbiens a accepté de témoigner sur ce qu'elle a vécu.

La jeune femme a travaillé à la radio entre 2013 et 2017 et affirme avoir été la cible de harcèlement, d’attouchements et d’avances de la part de Parent pendant toutes ces années.

Elle a raconté avoir vécu une situation particulièrement éprouvante lors d'une soirée dans un bar pour célébrer les résultats de sondage BBM.

«Ça je peux pas le prouver parce qu'on était juste tous les deux, mais avant que la plainte sorte, il était proche de moi, il dit "Écoute, c'est fou comment t'es belle ce soir, tu me fais vraiment de l'effet". Il se rapproche de moi et me montre qu'il est en érection», raconte Catherine.

Il lui aurait également envoyé des messages textes déplacés et lui disait notamment qu'il était célibataire, qu'il pensait à elle.

«Il est tellement influent que tu peux pas le repousser aussi facilement que quelqu'un qui est dans la rue que tu connais pas», ajoute-t-elle.

Placée dans une situation délicate, elle dit avoir «joué la game» pour éviter de perdre son emploi ou de nuire à sa carrière.

«Je ne voulais pas le perdre en tant que personne ressource dans ce milieu-là et je ne voulais surtout pas me mettre des batons dans les roues pour ma carrière», conclut-elle.

Appelé à commenter les allégations d’inconduites sexuelles qui pèsent contre lui, Gilles Parent n’a pas nié avoir tenu des propos déplacés et avoir fait l’objet d’une plainte. Il compte toutefois défendre sa réputation.