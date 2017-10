Salvail «te parlait de sexe et c’était vulgaire», raconte un client du Pro Gym

Alors qu’il s’entraînait au même centre de conditionnement physique qu’Éric Salvail, Philippe Malo dit avoir été la cible de comportements inappropriés de la part du célèbre animateur et producteur.

«On est plusieurs qui s’entraînaient là et qui se plaignaient qu’il venait nous parler avec des propos explicites que je ne peux même pas dire à la caméra, raconte-t-il. Il venait nous voir, il ne nous disait pas bonjour et il nous parlait de sexe sans arrêt.»

Les faits remontent à il y a un peu plus de 15 ans, en 2003, au Pro Gym de Montréal. L’homme soutient que la vedette était particulièrement insistante auprès de lui.

«À plusieurs moments, je lui ai dit d’arrêter et de s’en aller, puis il revenait, explique-t-il. Il le faisait ouvertement. Des fois, j’étais avec mon entraîneur privé et mon entraîneur me disait : "Bon, il s’en vient le fatiguant!" Puis là, il me parlait de sexe pendant que je faisais mes exercices.»

M. Malo affirme que les propos d’Éric Salvail étaient très explicites.

«Il parlait de ses organes génitaux. Il me disait : "Est-ce que tu veux que je te les montre dans le vestiaire?" Quand t’allais dans les vestiaires, il nous suivait. Ce n’était pas juste de la séduction, du genre : "Veux-tu venir chez moi ce soir?" Ce n’était pas ça du tout. C’était vraiment : il te parle de sexe et c’est vulgaire.»

L’attitude de l’animateur est devenue difficile à supporter pour le client du Pro Gym.

«C’était du harcèlement, parce que moi personnellement, chaque fois que je le voyais au gym, je me disais : "Ah non, je veux m’en aller". Ou je faisais mes exercices sans qu’il me voie. J’essayais d’aller au vestiaire me changer sans qu’il voie, sinon il montait en haut pour venir nous rejoindre.»

Selon lui, ce comportement était devenu un secret de Polichinelle dans l’établissement.

«C’est pas normal, mais on dirait qu’au gym, tout le monde en parlait ouvertement. Le monde en riait parce que bon, on est des gars, on n’est pas considérés comme de vraies victimes.»

Même si ces gestes étaient posés au vu et au su de tous, Philippe Malo affirme que les gens n’ont pas pris la peine de porter plainte.

«Les gens le trouvaient fatigant, mais en même temps on n’avait pas peur, parce qu’on sait tous se défendre.»

La direction du Pro Gym au courant

Philippe Malo, qui a fini par changer de gym en raison du comportement d’Éric Salvail, indique que la direction de l’établissement savait ce qui se passait.

«La direction était au courant et eux ne l’aimaient pas non plus, déclare-t-il. J’en avais parlé aussi à la réception et il me disait que lui-même, il n’était plus capable de lui. Le réceptionniste avait souvent des commentaires par rapport à Éric Salvail.»

Joint par TVA Nouvelles, un membre de la direction du Pro Gym qui n’a pas souhaité être identifié, a indiqué avoir reçu «une plainte formelle d’un client pour des regards très insistants dans les douches». Selon le «Journal de Montréal», Salvail a été rencontré par la direction en 2008.

«À l’époque, j’ai rencontré M. Salvail dans mon bureau pour lui dire que ça devait cesser de façon immédiate», souligne l’un des membres de l’équipe de direction.

La célébrité n’a toutefois pas été expulsée du centre d’entraînement.

«Quand je l’ai rencontré, c’était très clair que si ça ne changeait pas et que si j’avais d’autres plaintes, je n’aurais pas d’autre chois que de l’expulser», martèle-t-il.

Éric Salvail aurait finalement quitté ce gym par lui-même en 2014.