«Impossible que l’empire [Juste pour rire] s’écroule» - Louise Richer

Juste pour rire ne devrait pas s’écrouler, malgré le scandale entourant son fondateur Gilbert Rozon, croit Louise Richer, directrice de l’École nationale de l’humour.

En entrevue à Mario Dumont à LCN, Mme Richer a confié que les révélations sur le désormais ex-grand patron de Juste pour Rire ont eu l’effet d’une onde de choc pour l’industrie de l’humour.

Pour autant, elle ne pense pas que Juste pour rire va s’effondrer. «Ça ne repose pas [sur un homme]. C’est impossible que l’empire s’écroule», a-t-elle affirmé.

«Gilbert, c’est un visionnaire exceptionnel, mais il y a une distinction entre les réalisations de l’homme et sa [conduite]», a-t-elle précisé.

«Les gens ont besoin d’humour», a mentionné celle qui préside aux destinées de l’École nationale de l’humour depuis près de 30 ans.

Visé par une plainte d’agression sexuelle, Gilbert Rozon fait aussi l’objet de plusieurs allégations similaires à l’encontre de l’animatrice Pénélope McQuade, la comédienne Salomé Corbo et la réalisatrice Lyne Charlebois, entre autres.

«Très personnellement, je n’ai pas d’humoristes qui sont venus me parler de ça», a expliqué la directrice.

«Comme féministe, ça vient me chercher, a ajouté Mme Richer. C’est un enjeu de société [auquel] il faut s’attaquer», croit la directrice de l’école qui a obtenu son autonomie de Juste pour rire, depuis plus de 20 ans.

«[Les deux entités] ont été reliées, les cinq premières années, mais ça fait 25 ans que l’école est autonome», a précisé Louise Richer qui a souligné que son école créée par l’entreprise de M. Rozon est indépendante depuis une vingtaine d’années de Juste pour rire.

À propos de son institution, la dirigeante a souligné qu’elle est érigée sur des valeurs humaines. «L’idée d’un climat sain fait partie du modèle pédagogique», a-t-elle ajouté, précisant l’importance «de créer un espace sécurité s’exploration».

L’APIH condamne l’intimidation

Pour sa part, l’Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH) a dit espérer que les témoignages nombreux des victimes n’auront pas été faits en vain.

«Bien qu’il demeure important de faire preuve de prudence dans les circonstances actuelles, l’APIH condamne toute forme d’intimidation et de harcèlement et s’engage à faire ce qui est en son pouvoir pour procurer un environnement de travail sain aux femmes et aux hommes qui œuvrent dans l’industrie de l’humour», a affirmé le président de l’APIH, Guy Lévesque, dans un communiqué.