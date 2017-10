Un proche des Hells Angels acquitté

Une relation des Hells Angels qui a eu maille à partir avec des agents de stationnement du Centre Vidéotron en 2016, lors du spectacle de Justin Bieber, a eu gain de cause et il a été trouvé non coupable jeudi, au palais de justice de Québec, des accusations portées contre lui.

«L’accusé a nié avoir posé les gestes qui lui sont reprochés et je le crois», a dit le juge Christian Boulet avant d’acquitter Carol Lirette, représenté par Me Vincent Montmigny, de voies de fait armé, conduite dangereuse et délit de fuite à l’égard de deux agents de stationnement qui refusaient de laisser passer l’homme sur la voie de débarcadère pour y laisser ses enfants.