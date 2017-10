La chirurgie bariatrique change la vie, mais non sans efforts

Plusieurs milliers de Québécois souffrent d'obésité. Pour beaucoup, perdre du poids est devenu impossible. Les régimes et l'exercice physique ne fonctionnent pas pour tout le monde.

Chaque année, des milliers de Québécois se tournent vers la chirurgie bariatrique, une opération qui vise à réduire le volume de l'estomac pour diminuer la capacité à manger.

«La liste d'attente est assez longue, parce qu'on fait face à une pandémie d'obésité», a expliqué la docteure Léonie Bouvet-Bouchard, chirurgienne générale et bariatrique à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

Les patients doivent bien souvent attendre deux ans avant de rencontrer un chirurgien.

«Et la demande est croissante. On en opère 600 (à l'IUCPQ). Ça parait beaucoup, mais dans les faits, au Québec, on opère un peu plus de 3000 patients par année. Ça ne représente pas 1 % des patients obèses morbides», a complété le docteur Simon Marceau, chef de chirurgie générale et bariatrique à l'IUCPQ.

À son avis, la facture d'une chirurgie bariatrique peut varier entre 10 000 et 20 000 $, un montant entièrement couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

«Ce qui est clair, c'est que le coût de laisser-aller une personne obèse sans l'opérer est plus (important), parce qu'elle va nécessiter des soins pour son diabète, son hypertension, sa crise de cœur, éventuellement», a précisé la Dre Boivet-Bouchard.

Les nombreux problèmes de santé liés à l'obésité coûtent chaque année 2,9 milliards $ au gouvernement du Québec.

Même si l'opération est un tournant, le patient qui subit une telle chirurgie a de son côté beaucoup de travail à faire.

Krystel Côté-Bouffard a subi sa chirurgie le 29 juillet 2016. «Ça fait 15 mois que je revis, parce qu'avant je pesais 290 livres», a-t-elle témoigné.

Elle a dû s'impliquer, car les changements physiques ne sont pas que positifs.

«Les gens ont beaucoup de vitamines à prendre. Ils ont de la difficulté à s'alimenter, surtout au début, à calculer les volumes. Ils ont des effets intestinaux qui peuvent être désagréables. La perte de peau peut amener un vieillissement un peu prématuré (...) Ce sont des défis immenses», a ajouté le Dr Marceau.

Mais Krystel était prête à affronter ces défis. «Ce sont tous des accotés comparativement à tout ce que j'ai gagné. Ça ne me dérange pas du tout: j'ai gagné une deuxième vie!»

Denis Gosselin est un autre patient de l'Institut que TVA Nouvelles a pu rencontrer. Il s'adapte à son nouvel estomac depuis près de trois ans. Il a eu sa chirurgie bariatrique le 22 janvier 2015.

«J'aurais regretté que l'on ne m'opère pas. Savoir ce que je sais aujourd’hui, j'aurais pris la décision 10 ans avant», a-t-il dit.

Il a dû changer ses habitudes de vie de façon importante, et l’adaptation demeure compliquée.

«Au niveau mental, c'est parfois difficile. J'avais 60 ans, donc 60 ans de vie qu'il faut changer. Puis ça ne change pas en trois ans», a-t-il indiqué.

Mais les bénéfices qu'il en retire en valent la peine. «Je faisais mon gazon, je devais arrêter trois fois. Là, je peux le faire sans arrêt. Je marche mon 5 kilomètres. Je fais de la natation. Ça représente que tu te lèves le matin, tu vois le soleil, puis tu es heureux!»