À la suite des allégations d’inconduite sexuelle contre Gilbert Rozon, la diffusion de l’émission «La France a un incroyable talent» est suspendue. Rozon y est un membre du jury.

La saison 12, qui devait être à l’antenne le 26 octobre, ne sera pas diffusée non plus les jeudis 2 et 9 novembre.

Dans un communiqué de presse, la chaîne M6 a affirmé être «attentive au respect des valeurs fondamentales dans ses programmes».

Plus de détails à venir...