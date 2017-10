L’Assemblée nationale nomme un nouveau commissaire au lobbyisme

L’Assemblée nationale a procédé jeudi à la nomination de Jean-François Routhier à titre de commissaire au lobbyisme.

M. Routhier, présentement sous-ministre associé au ministère de la Justice, entrera en fonction lundi pour cinq ans.

Sa candidature a été recommandée par le premier ministre Philippe Couillard, puis adopté aux deux tiers de l’Assemblée nationale.

Depuis février 2015, à titre de sous-ministre associé et de sous-procureur général-adjoint, Me Routhier dirige une équipe dédiée aux fonctions principales de procureur général, notaire général et jurisconsulte du gouvernement du Québec.

De mars 2007 à février 2015, il a été directeur des affaires juridiques à l'Autorité des marchés financiers. Il est membre du barreau depuis 1996.

M. Routhier vient ainsi remplacer Claude Dussault, qui avait assuré l’intérim depuis le départ de François Casgrain, en juillet dernier.

M. Casgrain avait quitté son poste se disant «déçu» qu’une loi sur la réforme des activités de lobbyisme n’ait pas été adoptée durant son mandat.