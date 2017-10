Le discours d'un suprémaciste blanc perturbé par des manifestants

Plusieurs centaines de manifestants ont fortement perturbé jeudi le discours de l'une des figures de la droite suprémaciste blanche américaine à l'Université de Floride, dans la ville de Gainesville, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

Richard Spencer, président du groupe de réflexion National Policy Institute (NPI), a été accueilli sur la scène du Phillips Center for the performing arts par un auditoire très hostile et quasiment entièrement composé de manifestants, qui a lancé en choeur un «Va te faire foutre, Spencer!» avant d'entonner chants et slogans.

Après avoir persévéré quelques instants, M. Spencer a quitté la scène avant de revenir une poignée de minutes plus tard pour tenter de prononcer son discours.

«Vous essayez d'arrêter un mouvement qui grossit et qui va résister», a-t-il lancé, au milieu des huées des manifestants antiracistes, largement en surnombre par rapport à la trentaine de supporteurs de l'homme de 39 ans.

Violentes invectives et insultes de part et d'autre ont ensuite fusé.

Dans la perspective de sa venue, la ville universitaire avait été placée sous haute sécurité par crainte de débordements deux mois après les violences de Charlottesville (Virginie, est) entre partisans de la suprématie blanche et antiracistes.

Une militante antiraciste avait alors été tuée par un sympathisant néo-nazi qui a foncé dans la foule avec son véhicule.