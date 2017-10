Les employés des hôpitaux en ont marre des problèmes de stationnement

Des employés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) dénoncent le manque de stationnement sur les différents sites des établissements de santé.

À Fleurimont, où se trouve le CHUS, la situation est devenue intolérable aux dires de certains.

Trouver une place de stationnement était déjà compliqué avant, voilà qu'avec le réaménagement, ils prétendent qu'une centaine d'espaces ont été convertis en places payantes ou semi-privées, si bien que les travailleurs qui possèdent une vignette générale doivent au début de chaque quart de travail faire des pieds et des mains avant de réussir à trouver un stationnement.

Tout dépendant de l'heure où ils arrivent, c'est très compliqué et difficile.

On nous dit que de plus en plus de travailleurs arrivent en retard en raison du manque de cases de stationnement.

La direction du CIUSSS de l'Estrie - CHUS dit être au courant de cette problématique.

Au cours des dernières années, des mesures alternatives ont été mises en place pour pallier le problème, comme l'aménagement de deux stationnements alternatifs avec service de navettes. De plus, une entente fait en sorte que les travailleurs peuvent prendre l'autobus gratuitement. Le hic, disent les travailleurs, c'est que les horaires des quarts de travail ne permettent pas toujours d'avoir recours à ces services.