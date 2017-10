Loi 62: avec «sept burqas au Québec», pas de raisons de légiférer

Québec vient d’adopter la loi 62 qui exige notamment que tous les services publics soient offerts et reçus à visage découvert.

Justin Trudeau soutient que ce n’était pas au fédéral de contester cette nouvelle pièce législative en vertu de laquelle les femmes, par exemple, ne pourront monter dans un autobus en couvrant leur visage.

«On ne peut pas être une société libre et dire ce que les femmes doivent porter ou ne doivent pas porter, c’est une question de respect des choix des individus», a soutenu le premier ministre lors d’une mêlée de presse aujourd’hui.

À l’émission «La Joute», le commentateur politique Luc Lavoie se dit persuadé qu’il y aura contestation peu après l’entrée en vigueur de cette loi. «Dès lors que quelqu’un va se faire barrer l’entrée d’un autobus ou se faire refuser un livre à la bibliothèque, il va y avoir une contestation judiciaire instantanée.»

Selon l’avocat Julius Grey, un spécialiste dans ce type de causes et à qui le jouteur Lavoie a parlé, il est clair que la loi «ne passera pas le test des deux Chambres, celle du Québec et celle du fédéral».

Au Canada anglais, comme aux États-Unis, ce genre de loi est très impopulaire, relève-t-il. «Il y a quelque chose dans la société anglo-saxonne qui pense d’abord aux droits individuels, chose que je partage avec eux.»

Il est donc à prévoir qu’une procédure judiciaire s’enclenchera et que celle-ci pourrait durer trois ans, après quoi, il n’y aura plus de loi, prédit Luc Lavoie.

De son côté, le coanalyste à «La Joute» Bernard Drainville souligne que le débat actuel met surtout de l’avant la question des droits individuels. «Mais on ne parle jamais de ce que ça représente pour une femme de porter un niqab ou une burqa, déplore-t-il. C’est comme si on assumait que parce qu’elle porte un vêtement comme celui-là, elle l’a choisi librement, alors qu’on sait très bien que ce n’est pas le cas.»

Il ne faut pas s’y tromper, pense l’ancien député péquiste, ce n’est rien d’autre qu’un symbole d’asservissement. «Rien à voir avec un choix libre et éclairé», juge le jouteur Drainville.

Son collègue Lavoie n’est pas du tout d’accord. «Qu’est-ce que t’en sais Bernard? Il y en a sept burqas au Québec, lance-t-il, affirmant qu’il n’y a pas de raisons dans ce contexte de légiférer.

«Si tu penses que la burqa et le niqab, qui ont été inventés pour cacher le corps de la femme parce qu’il est impur, si tu penses que ce vêtement-là respecte l’égalité entre les hommes et les femmes, je m’excuse, mais on n’a pas la même conception de l’égalité entre les deux sexes...», rétorque Bernard Drainville.

Celui-ci se défend de «cibler les femmes pour protéger les femmes». «Ça n’a pas de bon sens de cacher le corps d’une femme parce que c’est une femme.» Le Canada, avec «ses deux chartes et ses 200 lois», en fait déjà assez pour protéger les femmes, plaide Luc Lavoie, ajoutant que ce sont les femmes musulmanes qui vont faire les frais de cette loi.