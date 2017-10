«Payer pour travailler» au CISSS de Laval

Les employées de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval dénoncent les frais abusifs de stationnement, imposés à tous, notamment aux auxiliaires et infirmières à domicile.

«Ça fonctionne au prorata des heures travaillées. Donc, si je travaille 35 heures par semaine, mais que je suis requise au bureau seulement deux heures, bien je paye quand même huit dollars. Si on le met à l'heure, c'est treize sous, donc deux heures ça équivaut à 26 sous», a expliqué la porte-parole des auxiliaires du Québec, Nathalie Bourque.

Selon la porte-parole des auxiliaires du Québec, il s'agit d'une injustice. Dans une dizaine d’établissements, notamment à Châteauguay, Lachine et Brossard, on assure la gratuité aux employés à domicile. À Laval, les demandes à la direction sont restées sans réponse.

Rarement de la place disponible

Ces frais excessifs n'assurent pourtant pas d'avoir une place. «T'es obligé de le payer, mais sans garantie d'avoir de stationnement. Ils exigent à ceux qui n'ont pas de place d'aller dans le stationnement des visiteurs et de payer le prix des visiteurs, même si c'est payé sur leur paie», a expliqué la présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses du CISSS de Laval, Marjolaine Aubé.

La direction de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval a refusé notre demande d'entrevue à la caméra. Voici la réponse que TVA Nouvelles a reçue par courriel:

«Pour pallier à la situation, le CISSS de Laval développe un nouveau projet de stationnement à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé. La construction commencera au printemps 2018 et comptera près de 400 nouveaux espaces de stationnement. Concernant les auxiliaires en santé et services sociaux, des pourparlers, entre le CISSS de Laval et le syndicat, sont présentement en cours, afin de trouver des pistes de solution aux problèmes soulevés.»

Selon le Syndicat, faute de place, les centaines d'employés qui ont été embauchés dans la dernière année n'ont toujours pas reçu de vignette de stationnement. C’est une denrée rare qui coûte cher. Des griefs ont été déposés contre l'employeur.