Rappel de lave-vaisselle qui pourraient causer un incendie

Santé Canada élargit un rappel de lave-vaisselle dotés de cordons d’alimentation qui pourraient surchauffer et, par conséquent, provoquer des incendies.

Les appareils visés par cet avis sont de marque BOSCH, Thermador, Gaggenau, Jenn-Air et Kenmore et ont été vendus de janvier 2013 jusqu’en mai 2015. «Les lave-vaisselle sont certifiés par le ULC et portent le numéro de dossier E103022», affirme l’organisme gouvernemental.

Selon Santé Canada, 61 000 produits touchés ont été vendus au Canada, mais en date de lundi, aucun incident concernant ce problème n’a été signalé au fabricant, BSH Home Appliances Corporation.

Tous ceux qui possèdent l’un de ces lave-vaisselle doivent absolument cesser de l’utiliser. Une ligne d’assistance a été mise en place pour faire inspecter et réparer gratuitement leur appareil.

«Pour obtenir de plus amples renseignements, ils peuvent communiquer avec l'entreprise au numéro sans frais 1-888-965-5813, de 8 h à 20 h (HNE) du lundi au dimanche», affirme Santé Canada.

Les modèles rappelés :

BOSCH :

Numéros de modèle des unités (Plage des numéros de série : FD9209 à 9403) :

SHE33T

SHE53T

SHE65T

SHE68T

SHE7PT

SHE8PT

SHP53T

SHP65T

SHP7PT

SHV53T

SHV68T

SHV7PT

SHV8PT

SHX53T

SHX65T

SHX68T

SHX7PT

SHX8PT

Numéros de modèle des unités (Plage des numéros de série : FD9401 à 9501) :

SGE53U

SGE63E

SGE68U

SGV63E

SGX68U

SHE9PT

SHV9PT

SHX5ER

SHX7ER

SHX9PT

SPE5ES

SPE53U

SPE68U

SPV5ES

SPX5ES

SPX68U

Thermardor :

Modèle DWHD44 (Plage de numéros de série : FD 9209 à 9403)

Modèles DWHD64 et DWHD65 (Plage de numéros de série : FD 9401 à 9501)

Gaggenau :

Modèles DF2417, DF2607 et DF2617 (Plage de numéros de série : FD 9401 à 9501)

Jenn-Air :

Modèles JDB9600CWS, JDB9600CWP et JDB9600CWX (Plage de numéros de série : FD 9404 à 9501)

Kenmore :