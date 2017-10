Saguenay change de stratégie en matière d’utilisation du bois

La Ville de Saguenay connait des ratés avec l'utilisation du bois dans la construction de certains de ses édifices.

Le revêtement extérieur de l'Office du tourisme, sur la rue St-Dominique à Jonquière, montre des signes importants de détérioration et de vieillissement.

Le bâtiment a pourtant été construit il y a sept ans à peine.

Sur place, on constate que la couche protectrice du bois disparait et que le bois s'effrite, se soulève et tombe à certains endroits.

Mauvais entretien? Installation incorrecte? Ou produit non adapté ? Chose certaine, c'est que tout le revêtement de bois doit être changé. Les travaux au coût d'environ 150 000 $ débuteront la semaine prochaine. «C'est la Ville qui doit payer. Le fournisseur n'existe plus», explique M. Allard.

Et terminé le bois sur cet édifice. Il sera remplacé par du fibrociment.

«Pourquoi c'est arrivé? Parce que ce n'était pas nécessairement le bon produit. Maintenant, on apprend avec le temps», a affirmé le porte-parole de la Ville de Saguenay, Jeannot Allard.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul bâtiment avec lequel Saguenay a rencontré des problèmes. Le bois extérieur de l'aréna de l'Université du Québec à Chicoutimi montre aussi des signes de vieillissement prématuré.

Des travaux de réparation ont aussi déjà eu lieu à l'Office du tourisme à Chicoutimi pour près de 60 000 $.

Saguenay revoit ses plans

Ces problèmes forcent la Ville à revoir sa stratégie en matière d'utilisation du bois.

En 2009, elle était d'ailleurs l'une des premières villes au Québec à s'être dotée d'une politique sur l'utilisation du bois dans la construction de ses édifices publics. Depuis, sept bâtiments et deux projets (Place du citoyen et Parc Mille lieux de la colline), privilégiant le bois, ont été mis de l'avant.

«On veut utiliser encore du bois, mais de façon beaucoup plus judicieuse et beaucoup plus stratégique. Par exemple, là où il y a des balcons, ou dans des endroits moins exposés au vent, moins exposés à la pluie», a expliqué Jeannot Allard.

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (CECOBOIS) déplore que Saguenay troque le bois pour du fibrociment pour refaire l'Office du tourisme de Jonquière.

Son directeur, Gérald Beaulieu, rappelle que peu importe le matériau utilisé, il y aura toujours de l'entretien à effectuer.

Pour lui, l'une des solutions est notamment de former les architectes et ingénieurs de la région pour les aider à mieux utiliser et protéger la fibre.