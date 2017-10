Salmonellose : rappel de burgers et de pépites de poulet congelés

Un avis de rappel de burgers et de pépites de poulet congelés de marque Jane a été lancé à la grandeur du pays par l'Agence de la santé publique du Canada à la suite d’une éclosion de cas d’infections à la salmonellose.

Dix-huit cas ont été signalés au Canada, dont deux au Québec. Un cas serait possiblement mortel, mais «il n'a pas encore été établi si la salmonellose avait contribué à (la) mort», a précisé l’Agence, dans un communiqué diffusé jeudi. Six personnes ont été hospitalisées.

Les produits rappelés sont les suivants :

- burgers de poulet panés non cuits de style pub de la marque Janes. Il s’agit des emballages de 800 g, dont la date de péremption est le 12 mai 2018 (2018 MA 12) et le code-barre est 0 69299 12491 0;

- poulet popcorn pané et non cuit de style pub, boîtes de 800 g, dont la date de péremption est le 15 mai 2018 (2018 MA 15) et le code-barre est 0 69299 12542 9.

Ils ont été distribués à l’échelle nationale.

«L'Agence de la santé publique conseille aux Canadiens d'éviter de consommer les produits rappelés», souligne-t-on dans le communiqué.

«Chez les personnes en santé, la salmonellose disparaît souvent sans traitement, note néanmoins l’Agence. (Mais) dans certains cas, la salmonelle peut causer une maladie grave et nécessiter une hospitalisation.»