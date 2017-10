Un premier procès criminel pour le présumé fraudeur Gilbert Desrosiers

Le présumé fraudeur Gilbert Desrosiers, soupçonné de plusieurs crimes commis dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, subit depuis mercredi un premier procès en lien avec une importante facture d’épicerie impayée.

En promettant un chèque «dès lundi», il esquive depuis plus de deux ans le paiement immédiat d’une livraison d’épicerie à son domicile.

Desrosiers, 46 ans, subit actuellement un premier procès sous une accusation de vol de moins de 5000 $ qu’il ne pouvait joindre à sa demande de procès devant jury pour fraude de plus de 5000 $, envers l’ancienne candidate du Parti libéral du Canada dans Jonquière, Mélanie Boucher. Mme Boucher avait été forcée de se retirer en cours de campagne pour éviter le naufrage de son entreprise confiée au consultant frauduleux.

IGA de Chicoutimi

Mercredi, deux membres du personnel du marché d’alimentation IGA Extra Yvon Haché de Place du Saguenay à Chicoutimi ont raconté comment l’accusé s’est fait livrer de la nourriture à son ancien domicile de la rue Launière le samedi 19 septembre 2015 et a promis qu’une « secrétaire » leur remettrait un chèque le lundi suivant.

Le chèque n’est jamais arrivé. En réponse à de nombreux courriels de demandes de paiement, Desrosiers a demandé qu’on lui propose des « arrangements ».

«C’est de l’épicerie. Personne ne prend des 30 jours pour payer», lui a répondu la responsable du commerce. «Quand on passe une commande, on paye !»

Du jamais-vu

Mercredi devant la Cour du Québec, la responsable de l’épicerie a précisé «qu’en 15 ans, ce n’est jamais arrivé. C’est la première fois qu’on court après quelqu’un comme ça».

De guerre lasse, une plainte criminelle de vol a été transmise à la police de Saguenay au début de 2016.

L’avocate de l’Aide juridique, Me Marie-Ève St-Cyr a présenté une motion de non-lieu, alléguant que c’était un litige civil et qui ne révèle d’aucun acte criminel.

«C’est du civil, mais il y a aussi du criminel», a tranché sur-le-champ le juge Michel Boudreault.

«Ce n’est pas l’achat d’une voiture ! C’est une commande (d’épicerie). Le bon sens est là: une commande qu’on se fait livrer, ça doit être payé par chèque ou carte.»

Le juge en a rajouté sur le sujet: «Y a-t-il des délais de paiement ? Du financement ? Non ! C’est une commande et comme tout le monde, on paye.»

Thérapie

Après discussion avec son client, Me St-Cyr a annoncé qu’il témoignerait pour sa défense. En raison de l’heure tardive de la fin de la preuve de la Couronne, l’accusé sera entendu le 13 décembre prochain.

En attendant, il poursuit sa thérapie à la Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield et devra aussi se présenter le 14 décembre à Chicoutimi pour fixer la date de son procès qui se déroulera cette fois devant jury.