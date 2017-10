Une dizaine de plaintes déposées, certaines référées à la police

L'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS) a reçu une dizaine de plaintes pour gestes à caractères sexuels depuis mercredi, a appris TVA Nouvelles. Certaines ont dû être référées à la police.

Selon son président Alexandre Curzi, l'AQTIS s'attendait à recevoir des plaintes, mais a été secouée devant leur nombre et devant la gravité de certaines.

Il a expliqué que ces plaintes touchaient des personnalités au coeur de l'actualité des derniers jours, mais également d'autres producteurs sur des plateaux de tournage.

«Quand on me parle de gestes qui s'approchent du viol, il faut le dire. C'est inacceptable et il faut les ramener directement aux forces policières», a expliqué M. Curzi.

«Des gestes qui sont intolérables, des gestes inacceptables, qui que ce soit qui les a posés, c'est inacceptable», d'insister le président de l'AQTIS.

Des dizaines d'hommes et de femmes sont sortis dans l'espace public au cours des derniers jours pour dénoncer les comportements des producteurs et hommes d'affaires québécois Éric Salvail, Gilbert Rozon et Gilles Parent.