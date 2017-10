Une fillette tombe dans un égout à Mont-Joli

La ville de Mont-Joli dans le Bas-Saint-Laurent est prise avec un problème de bouches d’égout dont les couvercles sont enlevés par de mauvais plaisantins.

Une fillette de 8 ans est même en partie tombée dans un égout de la chaussée dont le couvercle avait été malicieusement retiré.

Depuis les trois dernières semaines, la ville est aux prises avec des grilles d'égout pluvial retirées. Non pas déplacées sur la rue, ce qui permettrait de mieux voir que quelque chose cloche. Les grilles sont plutôt légèrement soulevées. Ainsi déséquilibrées, elles tombent dans le trou de l'égout. Celui-ci est d'une profondeur moyenne de 10 pieds, dont 8 pieds sont comblés par l'eau.

La mairesse de Mont-Joli, Danielle Doyer, frissonne à la simple pensée de ce qui aurait pu arriver à cette fillette de 8 ans si ce n'était de son sac à dos qui l'a empêchée de tomber complètement dans le trou. «Des graffitis sur un mur, ça n'a pas nécessairement de conséquences. Dans le sens que ça va coûter de l'argent pour les enlever. Ça là... ça peut blesser des gens, ça peut tuer des gens, ça peut leur causer des lésions.»

«Ça peut peser environ 35 livres. C'est quand même assez pesant, mais les jeunes ont des p'tits trucs assez rapides. Malheureusement, ce n'est pas compliqué à déplacer», explique le surintendant aux travaux publics de la ville, Claude Fortin. Ce dernier soutient que certaines grilles sont barrées, mais qu'il s'agit de cas plus rares.

À ce jour, les travaux publics comptabilisent une dizaine de plaintes dans différents secteurs de la ville.

Les actes de vandalisme sont principalement recensés dans le secteur de l'école Norjoli, qui regroupe une garderie et des jeunes de niveau primaire. Le plus récent événement est d'ailleurs survenu sur la rue Thibault, qui longe le bâtiment principal. Le directeur de l'école, Michel Lafontaine, n'a pas souhaité accorder d'entrevue à la caméra de TVA Nouvelles. Il s'est cependant dit très préoccupé par la situation. En fin de journée aujourd'hui, il a convoqué le personnel de son établissement pour l'aviser de la situation. Un mot a également été envoyé aux parents. M. Lafontaine assure aussi qu'il sera en contact avec la ville et la Sûreté du Québec pour connaître les derniers détails du dossier.

Les citoyens rencontrés sur la rue à Mont-Joli ont tous abondé dans le même sens. «Y'a beaucoup de jeunes familles partout. Même pour nous qui faisons de la bicyclette, ça peut être très dangereux», a affirmé une femme. «Le jour, ce n'est pas si pire, tu peux peut-être voir. Mais le soir... des "bad luck", ça peut arriver», a dit une autre.

Problème régional

La Sûreté du Québec ne confirme pas avoir ouvert une enquête sur ces incidents de Mont-Joli, mais se dit au fait de la problématique qui touche plusieurs villes. À Rivière-du-Loup, 4 ou 5 grilles ont été retirées en une fin de semaine.

À Rimouski, le directeur du Service des Travaux publics, Patrick Caron, parle de vandalisme régulier, parfois jusqu'à 4 cas par semaine pendant toute la période estivale, et ce, depuis plusieurs années. «Un individu peut décider de faire ça un soir. Dans son parcours, il va en faire tomber 4 ou 5. Il va partir de la rue Saint-Germain et va remonter Saint-Louis par exemple. Les pires périodes, ce sont les rentrées. En septembre, c'est un gros mois. À l'approche des fins de semaine aussi, les jeudis et vendredi soirs.»

Devant la fréquence du phénomène, le véhicule des employés journaliers de nuit a été équipé, il y a 3 ans, d'un bras élévateur qui peut aller chercher les grilles tombées au fonds des égouts. «C'est une question de santé / sécurité au travail. Les gars devaient se pencher, ils étaient tout croches pour aller chercher la grille qui peut être à 5 pieds de profondeur. Ça pèse une quarantaine de livres. Comme ça, il peut le faire tout seul», a dit Patrick Caron.

Il constate l'impuissance des autorités. «La Sûreté du Québec est consciente du problème. Mais il n'y a jamais de témoins. Ce n'est jamais arrivé qu'on a attrapé quelqu'un sur le fait.»