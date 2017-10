Vincent Vallières, on l’aime encore

En presque 20 ans de carrière, Vincent Vallières s’est taillé une place de choix dans le cœur de son public. Et à en juger les réactions de celui-ci entassé jeudi au La Tulipe pour la rentrée montréalaise de son «Temps des vivants», il peut dormir tranquille: on va l’aimer encore longtemps.

Depuis le printemps dernier et après une pause à l’été, l’auteur-compositeur de 39 ans a beaucoup réaménagé le spectacle consacré à son septième effort pour justement projeter celui-ci à l’avant-plan. Ainsi, deux de ses titres les plus populaires - «À hauteur d’homme» et «De bord en bord» - ont été dégainés coup sur coup en lever de rideau.

«I am a dream!»

«J’ai envie de vous inviter à laisser l’incertitude chronique de côté ce soir. Essayons pour deux ou trois heures de laisser les grosses et petites choses de côté... Je pense que collectivement, on devient meilleur», a dit notre homme, se contentant de quelques plaisanteries notamment sur la mauvaise performance des Canadiens, sans jamais toutefois se référer directement à l’onde de choc qu’ont provoquée les scandales d’inconduites sexuelles des derniers jours.

«Montreal, I am a dream, a-t-il lancé avant de s’immerger dans «Bad Luck». Une puissante entrée en matière, qui mettait la table à une soirée rock.

Alors que le mois des morts approche à grands pas, le Sherbrookois d’origine, lui, fait honneur à son «Temps des vivants», entouré de la bassiste et claviériste Amélie Mandeville, du batteur Marc-André Larocque, ainsi que du guitariste André Papanicolaou. À plein régime, il a fouillé dans son répertoire pour maintenir la cadence avec d’autres pièces folk, dont l’incontournable «Le monde tourne fort» (2009).

«Mes premiers albums sont sortis en CD et en cassettes», a-t-il raconté, tandis qu’il plongeait dans «Manu», tirée de son «Chacun dans son espace» de 2003.

Instant de grâce

Vallières, c’est aussi le gars capable de moments de grâce, comme lorsqu’il se défait de sa guitare sur fond indigo pour porter les paroles de «Loin dans le bleu», une pièce écrite lors d’un atelier chez Gilles Vigneault, ou encore dès les premières mesures à l’harmonica de l’enlevante «Repère tranquille» (2006). S’il lève le pied, c’est seulement pour mieux enfoncer l’accélérateur dans l’incisive séquence de «Stone», «Café Lézard» qui fait immanquablement battre la cadence et de la rigolote mise en scène d’«On danse comme des cons» juste avant l’entracte. Mention spéciale aux efficaces jeux d’éclairage, qui collent habilement aux ambiances des chansons.

Au retour sous les projecteurs, l’auteur-compositeur a davantage voyagé dans le temps avant de boucler sa rentrée montréalaise sous le signe de l’inévitable «On va s’aimer encore». Celui qui dans une semaine pourrait bien être de nouveau sacré interprète de l’année tout en repartant avec le Félix du meilleur album pop au Gala de l’ADISQ a brillé tout au long de la soirée autant pour la force de son répertoire que par ses talents de conteur.