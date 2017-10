80 000$ de travaux gratuits chez l’ex-DG de Laval

Un entrepreneur qui obtenait des contrats truqués à Laval avoue avoir fourni gratuitement des travaux d’aménagement paysager valant 80 000 $ à la résidence de l’ex-directeur général de la Ville, Claude Asselin.

Gilles Théberge, ex-directeur pour la firme Valmont Nadon, a expliqué vendredi avoir fait ce cadeau vers 2005. Il entretenait ainsi ses bonnes relations avec le directeur général de la Ville, qui est en prison depuis ce mercredi pour avoir participé au système illégal de partage des contrats publics.

Théberge témoigne dans le cadre du procès de l’entrepreneur Tony Accurso, lui aussi accusé d’avoir participé au cartel.

Le témoin a expliqué que Valmont Nadon avait d’abord construit à ses frais un mur anti-érosion en pierre à l’arrière de la maison du directeur général de la Ville.

« On a amené l’équipement, les pelles, les loaders , et on a acheté les pierres », a-t-il raconté devant le juge James Brunton de la Cour supérieure et les 12 membres du jury.

Paysager

Une fois le mur construit, l’entreprise Valmont Nadon a embauché un sous-traitant pendant une quinzaine de jours pour effectuer l’aménagement paysager du terrain appartenant à Claude Asselin.

Aux frais de Valmont Nadon, ce sous-traitant a effectué la pose de pavé uni, la plantation d’arbres et l’installation d’un système d’irrigation automatique, a décrit le témoin.

Coût total des travaux chez Claude Asselin: 100 000 $, selon Gilles Théberge. Une facture aurait tout de même été envoyée au DG pour sauver les apparences.

« On lui a facturé entre 20 000 et 25 000 $. C’était à la demande de M. Nadon (le propriétaire de Valmont Nadon), qui voulait absolument qu’il paye quelque chose.

M. Asselin était d’accord avec ça », s’est souvenu Gilles Théberge.

Dans le cadre du procès de Tony Accurso, la Couronne entend démontrer qu’à Laval, les entrepreneurs qui participaient au partage de contrats offraient des cadeaux et de l’argent comptant à l’intention de hauts fonctionnaires et de l’ex-maire Gilles Vaillancourt.

Claude Asselin, tout comme messieurs Accurso et Vaillancourt, fait partie des 37 personnes arrêtées en mai 2013 dans le cadre de l’enquête Honorer. Il est en prison depuis ce mercredi, ayant écopé d’une peine d’incarcération de deux ans moins un jour.

Le procès de Tony Accurso se poursuit lundi au palais de justice de Laval.

Accurso était au courant, selon le témoin

Tony Accurso était au courant du système de partage des contrats publics à Laval, à tel point qu’il serait intervenu pour tenter de régler un litige entre deux firmes collusionnaires, selon Gilles Théberge.

En 2005, a expliqué le témoin, l’administration Vaillancourt aurait désigné « par erreur » deux gagnants pour un même contrat d’environ 4 M$. C’était un cas exceptionnel, car la collusion était habituellement bien huilée, a soutenu M.Théberge.

Il a expliqué que sa firme, Valmont Nadon Excavation, ainsi que celle de Tony Accurso, Construction Louisbourg, s’étaient toutes deux fait dire par le directeur du génie à la Ville, Claude De Guise, qu’elles étaient gagnantes.

Pour dénouer l’impasse, Théberge affirme avoir rencontré M. Accurso et un des bras droits de ce dernier, Joe Molluso, dans le grand bureau d’Accurso à St-Eustache.

« M. Accurso m’a dit : je vais m’en occuper », a raconté sous serment le témoin.

Gilles Théberge suppose que Accurso a rencontré Gilles Vaillancourt par la suite, mais il n’en est pas certain.

Contradictions soulevées

Finalement, « le maire n’a pas été capable de trancher entre les deux entreprises », a expliqué Gilles Théberge. Pour une rare fois, Valmont Nadon a donc remporté le contrat après avoir soumis le meilleur prix « en libre concurrence », selon le témoin.

En contre-interrogatoire, l’avocat de M. Accurso, Me Marc Labelle, s’est attaqué à l’intégrité de M. Théberge en rappelant que ce dernier avait participé à de la fausse facturation afin d’obtenir l’argent comptant nécessaire au versement de la ristourne de 2 % exigée aux collusionnaires.

Il a aussi soulevé des contradictions entre certaines informations que Théberge a transmises aux policiers, au cours des dernières années, et des réponses qu’il a données cette semaine devant la Cour.