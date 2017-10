Instructeur de conduite et présumé agresseur: les plaintes explosent

Le nombre de plaintes pour agression sexuelle à l’égard d’un instructeur de conduite de la rive-nord de Montréal a explosé dans les derniers jours, et la police continue de recevoir des appels de victimes potentielles.

Le 12 octobre dernier, le Service de police de Laval procédait à l’arrestation d’Yvon Boulet, 71 ans, avant de lancer un appel à la population parce que plusieurs motifs les incitaient à croire qu’il aurait pu faire plusieurs victimes.

De trois plaintes mercredi dernier, on est passé à 14 à ce jour, dont au moins une qui remonte à aussi loin que 1982. Par ailleurs, certaines allégations seraient plus graves que ce que l’on a entendu jusqu’à maintenant, et les appels continuent de rentrer.

Yvon Boulet aurait travaillé pour plusieurs écoles de conduite, notamment à Laval et Saint-Eustache, fonctions dans le cadre desquelles «il aurait tenu des propos vulgaires, à connotation sexuelle, et il aurait commis des attouchements sexuels sur ses jeunes élèves», avait indiqué, mercredi, la porte-parole du SPL Geneviève Major. Pour leur imposer le silence, il aurait menacé de mort certaines d’entre elles.

TVA Nouvelles avait d’ailleurs recueilli le témoignage d’une victime présumée qui aurait subi des attouchements en 1996, et qui raconte que sa propre fille aurait vécu la même situation, avec le même homme, 21 ans plus tard.