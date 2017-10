Jagmeet Singh remet sa démission à Queen's Park

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) au fédéral, Jagmeet Singh, a remis sa démission comme député à l’Assemblée législative de l’Ontario, vendredi.

Dans un communiqué, M. Singh a indiqué qu’il a mis fin à ses activités à Queen's Park, le parlement ontarien situé à Toronto. Il avait été élu en 2011 sous la bannière du NPD de l’Ontario.

«Ce fut un honneur pour moi de servir les gens de Bramalea-Gore-Malton, et j’ai hâte de poursuivre ce travail sur la scène fédérale en bâtissant un Canada plus juste et plus équitable», a dit M. Singh, par communiqué.

Jagmeet Singh doit rencontrer lundi à Queen’s Park la chef du NPD de l’Ontario, Andrea Horwath, une première depuis qu’il a élu chef de NPD au fédéral, au début du mois.