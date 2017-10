La comédienne Amélie B. Simard s’ouvre courageusement sur un événement douloureux

Amélie B. Simard a profité du mouvement #moiaussi pour dénoncer une situation inacceptable qu'elle a vécue quand elle était adolescente.

Dans un billet partagé vendredi matin sur Facebook, la comédienne raconte qu’elle a, elle aussi, été abusée. Elle ajoute avoir souffert en silence durant de nombreuses années et avoir été marquée par cet évènement.

«Hier soir, quelqu'un est entré chez moi.

Il est entré dans ma maison sans permission.

Il a pénétré les lieux sournoisement et sans faire de bruit.

J'étais couchée quand c'est arrivé.

J'étais figée par la peur.

Je voulais crier, mais le silence m'a étouffé.

Sa visite a duré quelques minutes, mais l'éternité pour moi.

J'ai attendu qu'il parte.

Merde je le connaissais, je n'allais pas appeler la police pour cette banale infraction.

Il n'avait pourtant reçu aucune invitation à venir chez moi», écrit-elle avant de décrire l’incident qui l’a marqué à jamais.

«Hier soir, quelqu'un est entré en moi (j'avais 17 ans).

Il est entré dans MA maison sans permission.

Il a pénétré ses doigts sournoisement et sans faire de bruit.

J'étais couchée quand c'est arrivé (la tête contre mon oreiller).

J'étais figée par la peur.

Je voulais crier, mais le silence m'a étouffé (littéralement).

Sa visite a duré quelques minutes, mais l'éternité pour moi.

J'ai attendu qu'il parte.

Merde je le connaissais (si bien), je n'allais pas appeler la police pour cette "banale" intrusion .

Il n'avait pourtant reçu AUCUNE invitation à entrer en moi.»

«Après cet événement, je suis montée regarder la télévision, car je n'arrivais plus à dormir ( vraiment? quelle surprise!?). Drôle de hasard, c'était le Fabuleux Destin D'Amélie Poulin qui jouait. Le personnage principal avait le même prénom que moi. Je me rappelle avoir pensé que mon destin à moi venait sûrement de changer un peu ce soir... certainement mon rapport avec les hommes», poursuit-elle.

Amélie B. Simard conclut son billet en confiant que cet épisode a définitivement changé beaucoup de choses pour elle.

«Il y a un avant/après marqué au niveau de mes comportements (en passant, ça, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai compris et j'y suis arrivée avec de l'aide). Donc oui, 15 ans plus tard, j'y pense encore, et je travaille encore là-dessus. Pas si banal finalement. #moiaussi».