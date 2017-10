La fille d'un policier sous l’emprise des gangs de rue

Un policier livre un témoignage touchant où il relate la chute de sa fille aux mains des gangs de rue.

Réjean Couturier, du Service de police de Longueuil, a vu son adolescente tomber dans cet univers sombre et difficile vers l’âge de 14-15 ans.

«Il y a eu un changement de comportement, les notes à l’école et ses amis ont changé. Elle s’est mise à être un peu plus violente verbalement avec nous et elle s’habillait un peu plus sexy. On se demandait ce qui se passait. Des fois, elle arrivait et elle était sous l’effet de quelque chose», raconte-t-il dans une entrevue à l’émission de Denis Lévesque.

Sa fille fréquentait une école privée, mais cela ne l’a pas mise à l’abri des mauvaises influences. «Vous allez à une soirée avec l’une de vos bonnes amies et vous pensez que celui qu’elle va vous présenter est un supposé bon gars. Et ça commence que vous tombez en amour avec lui et que ce supposé bon gars est un membre des gangs de rue», relate celui qui est père de plusieurs enfants.

Pour éviter à d’autres jeunes de vivre un tel cauchemar, le policier visite des écoles afin de parler de son expérience et de faire de la prévention.

Dans le tourbillon du quotidien, il peut arriver à tout bon parent de perdre le contact avec son jeune, explique M. Couturier. «Là, elle rentre plus tard et tu lui poses des questions. Mais là, il y a toujours des mensonges qui surviennent. C’est beau une fois, deux fois, trois fois...» Ensuite, les questions se bousculent.

Et après les questions viennent les soupçons. Jusqu’à ce que le père de famille découvre le pot aux roses, le tournant dramatique que la vie de sa fille était en train de prendre. «Un moment donné, elle m’a appelé et m’a dit qu’elle s’en venait en autobus. Je suis alors parti la rejoindre... et en passant devant un bar où se déroulent des partys de gangs de rue, j’ai allumé. Je l’ai retrouvée en face du bar...»

Pour les parents qui se sentent parfois impuissants, le plus important, estime le père de famille, est d’«écouter nos enfants et leur dire qu’on les aime».

M. Couturier tient à rappeler aux gens que les policiers, bien qu’ils représentent des figures d’autorité, peuvent être vulnérables eux aussi. «Derrière la cravate, derrière l’uniforme, il y a un être humain», conclut-il.