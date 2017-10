Le Groupe Phaneuf prend ses distances

Le Groupe Phaneuf, qui gère entre autres les carrières de Louis-José Houde, François Bellefeuille et Patrick Groulx, a annoncé sur sa page Facebook qu’il ne travaillerait plus dans des projets de Juste pour rire et Salvail & co, tant que Gilbert Rozon et Éric Salvail en seront des actionnaires.

«À titre de président de Groupe Phaneuf, et soutenu par l’équipe de direction, nous déclarons que notre entreprise s’engage à ne plus être impliquée dans tout projet de Juste pour rire et de Salvail & co ou de toute autre personne faisant l’objet d’allégations sérieuses relativement à de tels comportements inacceptables. Tant que ces personnes seront actionnaires ou propriétaires d’entreprises, Groupe Phaneuf ne travaillera plus avec elles», peut-on lire sur la page Facebook de l’entreprise.

Le président Benjamin Phaneuf se dit particulièrement bouleversé puisque sa fille a été victime d’agression sexuelle. Il ajoute que celle-ci n’a rien à voir avec les allégations qui font rages actuellement.

«En tant que chef d’entreprise, je suis moi-même très souvent en situation d’autorité, jamais je ne pourrai accepter ni cautionner de tels comportements», a-t-il mentionné.

Le Groupe Phaneuf est une des entreprises importantes en gérance dans le monde de l’humour, outre Houde, Groulx et Bellefeuille, elle gère la carrière de Simon Gouache, Phil Roy, Louis T. Pascal Barriault, Maude Landry, Julien Lacroix et Matthieu Pepper ainsi que celle des animateurs Pierre-Yves Lord, Marie-Soleil Michon.

Phaneuf agit également à titre de producteur de spectacle pour Alexandre Barrette, Philippe Laprise, Simon Leblanc, Adib Alkhalidey et Pierre-Luc Pomerleau entre autres.