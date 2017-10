Le PQ veut limiter la fuite de capitaux en achat de crédits-carbone

Un gouvernement du Parti québécois (PQ) investirait davantage dans l’efficacité environnementale des entreprises québécoises afin de limiter la fuite de capital qui découle de l’achat de crédits-carbone.

«La solution [...] c'est de retenir cet argent-là, de faire en sorte que le 1,2 milliard reste dans notre économie, serve justement à dépolluer et donc faire en sorte d'améliorer notre performance écologique», a résumé le député du PQ Alain Therrien, vendredi matin, lors d’un point de presse.

«Nous voulons que chaque secteur industriel puisse profiter d’un centre de recherche en transformation des procédés, et ce, afin de moderniser notre économie à moyen et à long terme», a renchéri Sylvain Gaudreau, porte-parole en environnement.

Le PQ croit ainsi pouvoir faire du Québec «la nation la plus verte et la plus riche du monde».

La formation politique a rencontré une quinzaine d’experts, de groupes industriels et de groupes environnementaux pour «aller chercher leurs solutions».

«Malgré les efforts qui sont faits par les entreprises pour justement améliorer leur empreinte écologique, on sent que le gouvernement ne les accompagne pas», a déploré M. Therrien.

Le PQ a également dénoncé le fait que les entreprises québécoises plus vertes n’aient pas la possibilité de vendre leur surplus de crédits, parce qu’aucun protocole en la matière n’existe.