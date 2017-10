L'échangeur Turcot à éviter en raison de la fermeture de quatre bretelles

L’échangeur Turcot est le principal secteur à éviter ce week-end à Montréal, notamment en raison de la fermeture complète de quatre bretelles jusqu’à lundi matin, 5 h.

Les bretelles qui seront fermées sont celle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 720 est et vers le centre-ville; celle de l’autoroute 20 est (du Souvenir) pour l’autoroute 720 est et le centre-ville; celle de l’autoroute 720 ouest (Ville-Marie) pour l’autoroute 20 ouest, soit vers l’aéroport; et celle de l’autoroute 720 ouest (Ville-Marie) pour l’autoroute 15 sud (vers le pont Champlain).

Par ailleurs, toujours dans le cadre du projet Turcot, le secteur des échangeurs Montréal-Ouest et Saint-Pierre sera affecté en fin de semaine. L’autoroute 20 ouest sera complètement fermée entre la sortie 67 (boulevard Angrignon) et l’échangeur Saint-Pierre jusqu’à 5 h lundi matin également.

La bretelle de l’autoroute 20 ouest (venant du centre-ville) pour la route 138 (vers le pont Honoré-Mercier) sera fermée par défaut selon le même horaire, a précisé le ministère des Transports.

Aussi, la fermeture de la sortie no 2 (avenue Atwater) de l’autoroute 720 est est prolongée d’une semaine jusqu’au lundi 30 octobre, 5 h. La rue Notre-Dame sera, elle, complètement fermée dans les deux directions entre le boulevard Monk et la rue Saint-Rémi jusqu’à lundi 5 h, ainsi que la rue Saint-Jacques, dans les deux directions, entre le boulevard Décarie et la rue De Courcelle.

À signaler également, dans l’est de la ville, les entrées de la rue Sherbrooke est et ouest pour l’autoroute 25 en direction nord seront fermées jusqu’à lundi matin 5 h, dans le cadre du projet d'optimisation du corridor de l’A-25 et d'amélioration des accès au port de Montréal.

Puis, deux voies sur trois de l’autoroute 19 nord (autoroute Papineau) entre le boulevard Henri-Bourassa et le milieu du pont Papineau-Leblanc seront fermées de samedi 18 h à dimanche 14 h.