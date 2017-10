Les pancartes de maire sortant de Trois-Rivières vandalisées

Après Laval et Montréal, la Ville de Trois-Rivières est aussi la cible de vandales en pleine campagne électorale municipale.

À deux semaines du vote, deux pancartes du maire sortant, Yves Lévesque, ont été vandalisées au cours de la nuit de jeudi à vendredi.

«Si cela m’ébranle, je sortirais de la politique, mais il y a eu pire que ça dans ma vie», dit-il. «Avec les années difficiles et les turbulences qu’on a connues, ç’a été plus difficile, mais ça fait partie de la joute politique. Ce n’est pas une stratégie que nous adoptons chez nous», a déclare M. Lévesque à TVA Nouvelles.

Pour celui qui sollicite un cinquième mandat, c’est du déjà vu. En 2013, ses pancartes et celle de la candidate Catherine Dufresne avaient été la cible de vandales.

La campagne électorale se corse et devient de plus en plus agressive. Il y a quelques semaines, des graffitis ont été faits sur des pancartes dans les districts de Châteaudun, de Sainte-Marthe et des Estacades.

D'ailleurs, une dizaine de plaintes concernant des méfaits ont été enregistrés à la police de Trois-Rivières depuis le début campagne électorale.

Vandaliser du matériel électoral est illégal et peut entraîner de sérieuses représailles.

Aucune arrestation n'est survenue. Les policiers poursuivent leur enquête.