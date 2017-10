L’éditeur Michel Brûlé rejette les allégations d’inconduite sexuelle et affirme être victime d’un complot visant à nuire à sa carrière politique.

Sept ex-employées de Michel Brûlé ont confié au Journal de Montréal avoir été victimes de comportements inappropriés la part du patron des Intouchables.

Forcées à s’asseoir sur lui, embrassées de force devant tout le monde, touchées et ciblées par des remarques sur leurs seins. Ces femmes décrivent un environnement de travail axé sur le sexe où Michel Brûlé « avait un ego démesuré » et se prenait pour « dieu dans sa maison d’édition », à travers divers événements qui se sont déroulés sur une période d’une dizaine d’années.

«On n’avait pas de sujet tabou pis on riait, on a fait plein de fêtes ensemble. Des partys de bureau on sait qu’il peut y arriver toutes sortes de débordements, mais moi je n’ai jamais été un agresseur», lance-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Ces révélations visent selon lui à détruire sa campagne à la mairie du Plateau-Mont-Royal et il accuse directement Luc Ferrandez de nuire à sa carrière.

«C’est clair, je me présente à la mairie du Plateau-Mont-Royal, le maire sortant détruit mes affiches, fait enlever mes affiches», ajoute-t-il

Michel Brûlé envisage de poursuivre le Journal de Montréal pour diffamation dans la foulée de la publication de cette enquête.