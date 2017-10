Projet Montréal promet un plan d’intervention global de lutte contre l’itinérance

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, a promis vendredi d’adopter un plan d’intervention global de lutte contre l’itinérance si elle devient mairesse au lendemain des élections municipales du 5 novembre prochain.

Selon Mme Plante, «ce plan permettra d’agir en amont afin de lutter contre l’itinérance avant qu’elle ne devienne chronique», a précisé la formation politique, par communiqué.

En vertu du plan de Projet Montréal, des investissements seraient réalisés «dans un réseau de ressources et de centres de jour pour les personnes itinérantes dans les quartiers à risque». Des unités mobiles seraient aussi mises en place en partenariat avec le milieu afin de «développer une stratégie d’intervention décentralisée répondant aux besoins en itinérance à l’extérieur du centre-ville».

Projet Montréal s’engage par ailleurs à construire 300 unités d’hébergement ou de transition par année, pendant une décennie, pour soutenir les itinérants ou les personnes qui sont susceptibles d’aboutir dans la rue.

«Les ressources d’hébergement et les services communautaires roulent à pleine capacité depuis des décennies. Il est temps de mettre en place un véritable plan pour lutter concrètement contre l’itinérance», a dit Valérie Plante

Elle souhaite qu’une plateforme intégrée de référence soit accessible en composant le 211 «pour réduire la pression sur les services d’urgence».

Le parti exigerait par ailleurs que la police de Montréal produise un bilan biannuel portant sur «l’état du profilage social», en plus que les policiers et les employés de la Société de transport de Montréal suivent une «formation adaptée aux réalités de l’itinérance [...] afin d’éviter la judiciarisation des populations itinérantes et de prévenir les interventions physiques».