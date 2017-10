Une ex-employée de Brûlé regrette d'avoir banalisé

Une ex-employée de Michel Brûlé regrette aujourd’hui d’avoir banalisé les gestes déplacés, les avances répétées et les commentaires disgracieux de son ex-patron.

«Il m’a embrassée sur la bouche à au moins trois reprises. [...] C’est un homme très physique qui ne demande pas la permission pour t’embrasser ou te masser les épaules», confie la femme qui veut garder l’anonymat.

Alors dans la mi-vingtaine¬¬, elle a travaillé pendant deux ans aux Éditions des Intouchables.

«Je banalisais ça. [...] Tu es gênée, tu ricanes nerveusement. C’était mon patron et ça me mettait mal à l’aise», poursuit-elle. Surtout, dit-elle, que les autres employés ne bronchaient pas non plus devant ces agissements répréhensibles.

Lors d’une rencontre devant un auteur, elle se souvient que l’éditeur l’a agrippée et assise sur ses genoux alors qu’elle passait près de lui.

Elle explique lui avoir finalement dit de garder ses distances, mais leur relation s’est alors envenimée et elle a démissionné peu après. Selon elle, M. Brûlé devenait belliqueux avec les femmes qui repoussaient ses avances.

Sous-vêtements

«Il pouvait les traiter de frigides, gardiennes de prison ou de vierges effarouchées», se souvient-elle, ajoutant que c’est pourquoi le bureau avait un grand roulement de personnel.

L’éditeur tenait aussi des propos inappropriés, n’hésitant pas à vanter «la belle paire de seins» d’une employée devant les autres.

«Je n’ai jamais senti qu’il allait m’agresser sexuellement» dit-elle, mais ce comportement restait inacceptable.

De plus, comme il habitait près de sa maison d’édition, il était courant pour M. Brûlé de demander à ses employés de passer chez lui, soit pour lui apporter un document ou pour aller en chercher un.

«Il m’a accueillie en sous-vêtements au moins trois fois», relate-t-elle.