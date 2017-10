Une fille de 17 ans portée disparue à Laval

Une jeune fille de 17 ans a été portée disparue, vendredi, par le Service de police de Laval (SPL). Disparue depuis le début du mois, elle pourrait se trouver à Montréal ou à Toronto.

Scarlett Rodriguez a quitté son domicile familial le 9 octobre dernier et elle n’a jamais été revue par la suite.

Elle a la peau blanche, mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 47 kg (105 lb). L’adolescente a les cheveux et les yeux bruns. Elle a un piercing à la narine gauche et un autre au nombril. Elle pourrait porter des lunettes de vision.

Toute information permettant de retracer cette jeune fille sera traitée, confidentiellement, via la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 171018-075.