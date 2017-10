Une vedette de télévision fait changer les réglements sur les costumes inflammables

Vous ne connaissez sans doute pas Claudia Winkleman.

Elle habite au Royaume-Uni,et sa célébrité professionnelle vient surtout des télé-réalités comme «Strictly Come Dancing.» Mais cette brune glamour a gagné aujourd’hui une bataille qui l’amène bien au-delà des paillettes des salles de bal : elle a réussi à faire modifier la réglementation sur les costumes d’Halloween après qu’un d’entre eux ait mis feu à sa propre fille.

Le Mirror du Royaume-Uni raconte leur histoire. En 2014, Claudia Winkleman entend des cris un soir d’Halloween. Des cris qui bouleversont sa vie et briseront son cœur de mère. Ces cris viennent de la bouche de sa fille de 8 ans, Matilda. Elle est en feu. Son costume de sorcière s’est enflammé au contact d’une bougie. Pour Claudia, les cris durent des heures. Matilda passera trois semaines à l’hôpital, grièvement brûlée.

La star de la télévision n’oubliera jamais les cris de sa fille. Sa vie a changé à cette seconde précise.

Depuis, Mme Winkelman n’a pas cessé de militer en faveur d’un changement pour rendre les costumes d’Halloween susceptibles de prendre feu si rapidement.

Ce ne fut pas en vain.

Le Conseil britannique du détail vient de changer la réglementation .

Il demande maintenant que le tissu des costumes ne puisse prendre feu plus vite que 10 mm par seconde. C’est trois fois moins rapide que le taux précédemment en vigueur de 30 mm par seconde.

Et chez nous ?

Ottawa s’est déjà penché sur la problématique de l’inflammabilité des costumes d’Halloween . En 2014-2015, il a testé un grand un grand échantillonnage de produits.

Ces analyses ont mené à six rappels de produits et un arrêt de la distribution.

Voici un des rappels de produits en question :

En 2012, ce costume de sorcière évoquant celui de la petite Anglaise avait été rappelé par Santé Canada pour son trop grand risque d’inflammabilité :

Au Canada, la norme s’énonce comme suit pour les produits textiles : au contact d’une flamme avec un tissu pendant une seconde, on calcule le temps de propagation de la flamme sur une distance de 127 mm.

Celui-ci doit être de plus de 3,5 secondes, dans le cas de produits dont la surface n'est pas en fibres grattées ou de plus de quatre secondes, dans le cas de produits dont la surface est en fibres grattées et dont la fusion ou l'inflammation des fibres de fond est apparente.