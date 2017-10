Chester Bennington a laissé de l’argent à ses enfants pour garder sa famille unie

Chester Bennington s’est suicidé en juillet 2017 et laisse derrière lui six enfants nés de trois relations: Jaime, 21 ans et un fils adoptif, Isaiah, 19 ans, avec Elka Brand; un fils de 15 ans, Draven, avec Samantha, sa première femme; et Tyler, 11 ans, ainsi que les jumelles Lilly et Lila, 7 ans, avec sa veuve Talinda.

Pour s’assurer qu’ils restent une famille après son décès, le chanteur de 41 ans a pris soin dans son testament de faire en sorte que cela soit possible.

Le document a été fait à Los Angeles et TMZ se l’est procuré. On peut lire dedans: «Je souhaite que les mères ou gardiens de mes enfants encouragent et autorisent mes enfants à se rendre visite, à voir ma famille et la famille de mon épouse sur une base régulière, afin que mes enfants sachent qu’ils ont une grande famille aimante».

Il s’est aussi assuré que ces derniers n'aient rien à payer pour se voir, en donnant comme instruction au gérant du fonds familial de s’assurer qu’ils aient de l’argent pour couvrir les frais de transport. Il n’est pas dit combien il a laissé à sa famille.

En août, Samantha, sa première femme, qui avait été mariée avec Chester Bennington entre 1996 et 2005, s’était servie de Facebook pour attaquer Talinda, sa veuve, car elle ne l’avait pas inclue elle, ni son fils Draven, dans la liste des invités à l’enterrement. «Mon fils et moi n’avons pas eu la possibilité de parler, même pas à ses funérailles (qui représentaient seulement sa vie avec sa nouvelle femme), pas de photos de lui nulle part à part une. Dra n’a jamais été traité d’égal à égal par T et ne voulait pas y aller à cause de ça. Merci de ne pas avoir honoré le seul vœu qu’avait mon fils, de partager ses prières avec ses frères et sœurs et jeter les roses dans l’océan avec lui.»

Talinda est l’exécutrice testamentaire, car l’exécuteur alternatif, l’ancien gérant des affaires de Chester Bennington, Jonanthan Schwartz, est en ce moment en prison pour fraude.