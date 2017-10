Flirt ou harcèlement: la différence en 20 situations

Êtes-vous sûr de savoir faire la différence entre séduction, attitude déplacée, harcèlement ou agression ?

On vous propose des mises en situation pour apprendre à naviguer dans cette zone parfois grise, grâce aux avis de Me Katherine Poirier, avocate en droit du travail, associée chez Borden Ladner Gervais, du sexologue François Renaud et de Marianne Plamondon, conseillère agréée en ressources humaines chez Norton Rose Fulbright et présidente de l’Ordre. À noter, nos exemples fictifs concernent des gens qui entretiennent des liens strictement professionnels et non pas des collègues de travail qui seraient devenus des amis intimes.

Vous proposez à une subalterne ou une nouvelle stagiaire dans votre entreprise d’aller prendre un verre après le travail.

Zone grise

«C’est toujours possible de proposer une rencontre pour mieux connaître quelqu’un, de discuter d’un sujet, d’un projet d’affaires, cela peut être sympathique sans être déplacé» – Marianne Plamondon

«Le problème est qu’en relation d’autorité, il est plus difficile de savoir si le consentement est véritable. La stagiaire peut se sentir mal à l’aise de refuser. Ce n’est pas en soi du harcèlement, mais peut être propice à en devenir» – Me Katherine Poirier

Vous faites un massage sur le cou et les épaules d’un collègue sans lui avoir demandé son accord avant.

Déplacé

«On ne masse pas les gens soudainement si on n’entretient pas de relation d’amitié, ça peut être très intrusif. Si on veut vraiment être altruiste, il vaut mieux demander à la personne si elle le souhaite avant de le faire» – François Renaud

Vous appelez systématiquement une collègue «ma belle».

Zone grise

«C’est une question de contexte. Ce n’est pas en soi choquant ou dénigrant, mais il y a des gens pour qui c’est infantilisant alors que d’autres apprécient la relation fraternelle que ça établit» – Me Katherine Poirier

«Si la personne vous a déjà dit qu’elle n’aimait pas se faire appeler ainsi et que cela s’ajoute à d’autres comportements, cela peut devenir du harcèlement» – Marianne Plamondon

Vous commentez systématiquement la tenue vestimentaire d’une collègue.

Zone grise

«Cela dépend de ce qui est dit. Si je commente le choix de chaussure d’une personne ou que je lui dis que le jaune lui va bien chaque fois qu’elle en met, ce n’est pas la même chose que si mes commentaires traitent de l’allure de son corps dans ses vêtements ou de l’effet qu’ils suscitent» – Me Katherine Poirier

Un collègue se colle derrière vous devant la photocopieuse.

Agression

«C’est un rapprochement physique assez intime. Si ce n'est pas demandé, c’est une agression» – François Renaud

Vous mettez subtilement, une fois, la main sur la cuisse de votre voisine de table lors d’une réunion. Elle déplace légèrement sa chaise, mais ne dit rien.

Déplacé en voie de HARCÈLEMENT

«C’est une manifestation qui n’est pas appropriée, qui peut s’inscrire dans une conduite de harcèlement si répétée» – Me Katherine Poirier

Vous envoyez par courriel des citations du roman à saveur érotique Fifty Shades Of Grey à un collègue tous les matins.

Déplacé

«Il se peut que la personne consente, que c’est une façon de faire des avances, mais ce n’est tout de même pas un comportement approprié en milieu de travail» – Me Katherine Poirier

Votre patron vous convoque dans son bureau et vous accueille torse nu.

Harcèlement

«C’est une conduite grave, de l’exhibitionnisme qui peut être considéré comme du harcèlement. Une personne raisonnable ne s’attend pas à ce que son patron se dénude sur son milieu de travail» – Marianne Plamondon

Vous affichez une image de femmes aux seins nus dans votre bureau.

Harcèlement

«C’est une illustration d’acte de harcèlement, même si cela ne vise personne en particulier. Cela crée un climat de nature sexuelle de voir des images qui objectivent la femme. Les gens qui entrent dans le bureau peuvent se sentir intimidés. C’est comme une manifestation de harcèlement» – Me Katherine Poirier

Vous chantez avec un collègue une chanson à caractère sexuel lors d’un cinq à sept en regardant avec insistance une collègue.

Déplacé

«C’est inapproprié dans un contexte professionnel à moins que ce soit véritablement une blague entre collègues» – François Renaud

«Ce n’est pas en soi du harcèlement, mais ça peut mener à une conduite harcelante si c’est non désiré» – Me Katherine Poirier

Un collègue vous propose de vous offrir un café en échange d’un bec sur la joue.

Harcèlement

«Une faveur en échange d’un toucher est un comportement qui peut entrer dans une lignée de conduite de harcèlement. Même si cela peut sembler n’être qu’une blague, tout le monde n’a pas le même sens de l’humour. Cela peut être reçu différemment. C’est délicat en milieu de travail» – Me Katherine Poirier

Vous tapotez les fesses d’un collègue dans le corridor.

Agression

«C’est un acte flagrant: on s’en prend aux parties intimes d’une personne» – François Renaud

Un collègue vous propose de danser un slow au party de Noël de la compagnie.

Zone grise

«Si c’est la première fois que c’est demandé, ce n’est pas en théorie un geste déplacé. Il faut quand même dire qu’un nombre important de personnes rencontrent leur conjoint dans leur milieu de travail. Cependant, il n’est pas vraiment approprié d’avoir des slows dans un party de bureau, puisque cela vise des rapprochements entre les gens. Par ailleurs, si la personne a refusé plusieurs fois les avances du collègue, cette demande peut s’inscrire dans une conduite harcelante» – Me Katherine Poirier

Vous envoyez une blague cochonne dans un courriel adressé à tous vos collègues.

Zone grise

«Cela peut être déplacé en milieu de travail. Cela dépend aussi des relations entre les employés» – François Renaud

«Cette blague peut faire partie d’une conduite harcelante, si on fait du dénigrement basé sur le sexe et dans un milieu de travail. Ce n’est pas la meilleure idée» – Me Katherine Poirier

Vous embrassez de force un collègue sur la bouche, puis partez.

Agression

«Comme il y a le fait qu’on a forcé le baiser, il n’y a donc pas de consentement» – Me Katherine Poirier

Lors d’un congrès, votre patronne vous invite à sa chambre d’hôtel pour mettre à jour un dossier.

Zone grise

«C’est risqué, pas nécessairement approprié et peut même être louche, mais il se peut qu’il n’y ait pas d’autres options pour travailler ou pour discuter de certains sujets» – François Renaud

Vous effleurez volontairement du bras la poitrine d’une collègue en lui montrant un dossier.

Agression

«S’il y a une imposition de force, de la contrainte, que le toucher est prolongé, cela peut être une agression» – Me Katherine Poirier

Vous vous asseyez systématiquement en face du même collègue en réunion et lui caressez le pied avec le vôtre sous la table. Il retire son pied.

Déplacé

«C’est un comportement qui ne se fait pas en milieu de travail. La personne devrait venir vous en faire part, mais si cela persiste, ça peut tomber dans du harcèlement» – Marianne Plamondon

Une collègue insiste pour vous embrasser sur la bouche et vous prendre dans ses bras pour votre anniversaire.

Harcèlement

«Donner un baiser sur la bouche, ce n’est pas un comportement culturellement accepté entre collègues chez nous, chez des gens qui ne sont pas intimes, si ce n’est pas désiré. Le baiser sur la joue a une connotation sexuelle moins forte» – Me Katherine Poirier

Vous complimentez une fois une subordonnée sur son apparence.

Zone grise

«Cela dépend des mots qui sont utilisés. Si on parle du corps de la personne, de sa sexualité, de son absence de sexualité, de son orientation sexuelle ou si les termes utilisés sont dénigrants, on peut considérer qu’il s’agit d’une conduite de harcèlement» – Me Katherine Poirier

Victime d’agression sexuelle? Vous pouvez contacter les enquêteurs de la section des agressions sexuelles du SPVM au 514-208-2079 ou ceux de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.