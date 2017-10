«J’ai confiance en la justice» - Jill Côté, victime présumée de Michel Brûlé

Jill Côté, cette écrivaine québécoise qui accuse Michel Brûlé de l’avoir agressée sexuellement, persiste et signe.

Lisez également notre sondage: 40% des femmes ont déjà été harcelées sexuellement

En entrevue sur les ondes de LCN, samedi matin, Mme Côté, qui a d’abord livré son témoignage au Journal de Montréal vendredi, a de nouveau raconté sa rencontre «qui s’est très mal passée» avec l’éditeur Michel Brûlé.

Mme Côté dit avoir déposé vendredi matin une plainte criminelle à la police de Québec pour agression sexuelle contre celui qu’elle accuse de s’être jeté sur elle lors d’un rendez-vous professionnel.

Michel Brûlé nie toute cette affaire, et a réaffirmé son innocence dans un message envoyé sur Facebook à TVA Nouvelles.ca

«Son témoignage est mensonger. Je ne l'ai jamais agressé», a-t-il écrit.

Toutefois, l’écrivaine maintient sa version des faits.

«C’est sûr que M. Brûlé est un homme très intelligent. Mais de là à aller contredire une dizaine de femmes, et moi, qui ait porté plainte. Je pense que sa défense est assez loufoque», a déclaré Mme Côté en entrevue au Québec Matin Week-end.

L’auteure, qui n’a pas d’avocat, ne craint pas d’être poursuivie par l’éditeur. «J’ai des preuves avec moi, je suis certaine de mon histoire, je suis certaine de ce qui s’est passé, j’ai des proches qui sont témoins de mon arrivée ce soir-là. Je sais ce que je dis, je sais ce qui s’est passé, j’ai confiance en la justice», ajoute la femme.

«Je n’ai rien fait de grave, je me suis rendue à un rendez-vous professionnel qui s’est très mal passé», ajoute Jill Côté.

Son agression racontée

L’écrivaine Jill Côté, 41 ans, a expliqué au «Journal de Montréal» avoir décidé de parler à la suite des révélations concernant le producteur hollywoodien Harvey Weinstein ainsi que l’animateur Éric Salvail et le producteur Gilbert Rozon.

Sa plainte, déposée auprès de la police de Québec, est intervenue quelques heures après la publication par le «Journal de Montréal» des témoignages de sept anciens employés de l’éditeur Michel Brûlé sur les nombreux abus de nature sexuelle que celui-ci aurait fait subir pendant plusieurs années à son entourage professionnel.

Les faits remonteraient au mois de mars 2014. À l’époque, Mme Côté, qui cherchait à publier un nouveau roman, aurait envoyé un manuscrit à Michel Brûlé qu’elle avait déjà croisé brièvement lors d’un salon littéraire.

Celui-ci se serait déclaré intéressé et lui aurait donné rendez-vous dans ses locaux à Québec.

«Je suis arrivée sur place pleine d’espoir avec mes manuscrits sous le bras et j’ai été étonnée de voir que l’adresse indiquée ne correspondait pas à des bureaux professionnels, mais plutôt à une maison», a expliqué Jill Coté.

Michel Brûlé aurait fait entrer l’écrivaine avant de la faire patienter dans la bibliothèque.

«Quand il est revenu me chercher, il m’a dit qu’il avait faim et s’est préparé des spaghettis qu’il a mangés devant moi, s'est rappelée Mme Côté. Il a commencé à me parler de ses voyages à Cuba et de ses relations sexuelles avec des adolescentes là-bas. C’était surréaliste, j’étais choquée qu’il me parle de ça aussi spontanément. J’étais complètement figée, je ne savais pas comment réagir.»

Michel Brûlé aurait ensuite invité Mme Côté à le suivre à l’étage.

«Je me suis dit qu’on allait enfin parler de mon manuscrit, mais pas du tout. Il a commencé à se raser et à se brosser les dents devant moi. Ensuite il m’a demandé si je voulais prendre une douche avec lui. J’ai refusé évidemment.»

C’est alors que l’agression se serait produite. «Il s’est assis sur une chaise à roulettes, il s’est lancé vers moi et m’a agrippée. Je l’ai repoussé, j’étais tétanisée, je m’accrochais à la rambarde de l’escalier. Ensuite, il a ouvert sa chemise et m’a dit qu’il me publierait si je couchais avec lui. Puis, il s’est à nouveau jeté sur moi, cette fois en posant ses mains sur mon sexe et sur mes seins.»

Mme Côté aurait alors repoussé à nouveau l’éditeur avant de dévaler les escaliers vers la porte de la maison.

Michel Brûlé se serait lancé à ses trousses et se serait interposé entre la porte et elle.

«Il ne voulait pas que je parte. Il me disait qu’il était amoureux de moi. Je sentais qu’il lisait de la panique dans mes yeux. Je lui réclamais mon manteau qui était dans sa penderie parce que je n’osais pas y retourner. Il a fini par me le rendre. Je me suis retrouvée dans la rue, complètement sonnée. J’ai hurlé, mais personne ne m’a entendu, car il y avait une fête dans le quartier. Finalement je me suis enfermée dans ma voiture.»

L’écrivaine explique avoir d’abord envisagé de porter plainte avant de finalement y renoncer.

«Mon mari m’en a dissuadé. À l’époque, j’étais malade et il estimait que cela ajouterait de la noirceur à un quotidien déjà difficile. Il a pensé qu’il valait mieux mettre cela derrière nous.»

Aujourd’hui, Jill Coté a choisi de parler et de porter plainte pour éviter que d’autres femmes soient victimes de l’éditeur.

L’écrivaine est notamment connue pour son ouvrage «La Fille du Secret» dans lequel elle relatait son enfance auprès de son père, atteint du sida. Lors de la parution du livre en 2006, elle avait été invitée à le présenter sur le plateau de l’émission «Tout le monde en parle».

Contacté jeudi par téléphone, Michel Brûlé affirmait n’avoir jamais contraint quiconque à quoi que ce soit et justifiait les faits d’inconduite sexuelle qui lui était reprochée par plusieurs témoins comme de simples plaisanteries.