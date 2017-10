Jared Leto a réalisé un rêve en jouant dans «Blade Runner 2049»

Jared Leto incarne le méchant Niander Wallace dans le nouveau film dans lequel on retrouve également la star du film original, Harrison Ford, dans le rôle de Rick Deckard aux côtés du nouveau héros, Ryan Gosling, dans la peau de l’Officier K.

L’acteur oscarisé a réalisé son rêve en travaillant avec le réalisateur Denis Villeneuve.

«Vous pouvez simplement vous aventurer dans un autre monde et c'est ce que j'aime dans ce film, c'est que vous pouvez enfreindre les règles, vous pouvez créer des règles, a-t-il déclaré à Collider. Vous pouvez faire aller l’histoire partout où elle veut aller. Et pour moi, Blade Runner c’est Star Wars. C'est un univers aussi étendu que n'importe quel autre univers que je pourrais imaginer.»

Se rappelant avoir été approché par le cinéaste pour le rôle, Jared Leto a expliqué: «J'aurais fait figurant, j’aurais fait n'importe quoi pour travailler avec ces gens sur un film avec lequel j’ai grandi. (...) Mais quand j'ai lu la description du rôle, je n’y croyais pas. Je suis tombé amoureux de cette opportunité et Niander Wallace était juste l'un des personnages les plus fascinants que j'avais jamais vu sur une page.»

En plus de l’équipe entourant le film, l’acteur de 45 ans n’a pas tari d'éloge sur Harrison Ford, avec qui il a partagé des moments dont il se souviendra toute sa vie.

Décrivant le projet comme une expérience d'humilité, le temps qu’il a passé sur le plateau de tournage en compagnie de l'acteur d’Indiana Jones a également renforcé sa confiance en lui.

«Harrison m'a donné un merveilleux cadeau : la foi qu'il avait en moi, a-t-il expliqué. Voir des pages et des pages de dialogue, être assis face à l'une des plus grandes légendes de l'histoire du cinéma et sentir sa confiance et sa foi en moi était une chose magnifique.»