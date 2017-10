«J’arrive désormais à vivre de mon métier!»

Yvan Pedneault a fait bien du chemin depuis son passage à «La Voix», en 2016. Il a récemment lancé un album éponyme, il vient de terminer une tournée solo pour présenter ses nouvelles chansons, et les projets continuent de s’accumuler. On l’a rencontré pour discuter avec lui du virage qu’a pris sa vie au cours des derniers mois.

Yvan, tu sembles bien occupé depuis la sortie de ton album...

Oui, ça n’arrête pas, et je dirais que c’est comme ça depuis la fin de «La Voix». Après la sortie de mon album, mon horaire était plutôt chargé. J’ai fait la promotion du disque, puis une tournée de spectacles, en plus de faire des apparitions sur scène ici et là avec Marc Dupré... Je voulais «brasser la soupe» quand je me suis inscrit à «La Voix», et disons que j’ai été servi! J’en suis très heureux.

Parle-moi un peu de ton album, intitulé simplement «Yvan Pedneault».

C’était un peu imprévu pour moi de faire un disque. Je pensais que mon passage à «La Voix» me permettrait de passer des auditions pour des comédies musicales, mais je ne pensais pas terminer finaliste de mon équipe! Avec ça est venue la proposition de faire un album... C’était inespéré, ce qui fait que je n’avais pas de chansons dans mes tiroirs. Je me suis donc attelé à la tâche: j’ai recherché mon style et je me suis aussi mis à l’écriture et à la composition de chansons.

Comment décrirais-tu tes nouvelles chansons?

Je dirais que c’est un style un peu pop folk, avec des teintes de blues et de country. J’ai contribué à quatre chansons, et j’en suis fier. Pour ce qui est des autres pièces, j’ai pu compter sur de bons collaborateurs, dont Marc Dupré qui est, selon moi, une machine à faire des succès radio. Nelson Minville, Jérôme Couture, Jean-François Breau, Frédérick Baron et quelques autres ont aussi collaboré au disque, qui a été réalisé par Gautier Marinof. Je suis choyé d’avoir été si bien entouré pour ce projet.

De quoi avais-tu envie de parler à travers tes chansons?

C’est drôle, je me suis rendu compte dernièrement que chaque chanson parlait d’amour, à sa façon. Il y en a une qui parle de mon amour pour la femme de ma vie, une qui parle de ma fille, et une qui parle de la perte d’un être cher. On retrouve aussi sur cet album «La dernière fois», la chanson que j’ai chantée lors de la finale de «La Voix». C’est une chanson marquante et importante pour moi.

Marc Dupré, ton Coach à «La Voix», semble être demeuré un de tes alliés...

C’est mon grand frère. Je sais que je peux compter sur lui si j’ai des questions ou autre.

Marc connaît bien ce métier; il est réellement un mentor pour moi. Je n’aurais pas pu espérer un meilleur complice. J’ai l’impression que Jérôme Couture, Renée Wilkin, les autres artistes de son équipe et moi, nous formons une grande famille. Marc est un rassembleur et il nous entoure bien. Je suis entre bonnes mains avec lui.

On peut donc dire que «La Voix» a complètement changé ta vie...

Oui, je n’en récolte que du positif. J’arrive désormais à vivre de mon métier, j’ai quitté mon emploi de serveur et je suis revenu vivre chez moi, au Québec. J’en suis fort heureux. Ma carrière tournait en rond en Ontario. J’avais parfois des offres pour aller chanter à l’extérieur durant plusieurs mois, mais je ne pouvais pas me le permettre: j’ai une femme et une petite fille. Je veux être présent pour elles et, idéalement, rentrer dormir chez moi le soir. Ma carrière au Québec me permet de faire tout ça.

Quels sont tes projets, actuellement?

Je fais partie du spectacle «Britishow», dans lequel je partage la scène avec Pascal Dufour, Renée Wilkin, Jérôme Couture et Philippe Berghella. Nous faisons un survol des grands courants de la chanson britannique, des Beatles à Petula Clark, en passant par Cat Steven, Ed Sheeran et plusieurs autres.

Tu as enregistré des capsules web pour la page Facebook de «7 Jours» en collaboration avec Musicor...

Je présente quelques-unes de mes chansons avec de nouveaux arrangements. J’aime changer un peu la saveur d’une chanson en proposant une version plus acoustique, et c’est exactement ce que j’ai fait pour les lecteurs de «7 Jours». (sourire)

L’album «Yvan Pedneault» est offert en ligne et en magasin. Pour plus d'info sur ses projets: facebook.com/yvanpedneaultofficiel