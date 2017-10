Kanye West et Kim Kardashian victimes d’un cambriolage

Kanye West et Kim Kardashian ont été victimes d'un vol de voiture : trois de leurs voitures de luxe ont été visées à l'extérieur de leur manoir de Bel-Air ce vendredi.

Un suspect de sexe masculin est rentré dans leur allée et s'est introduit dans leurs voitures vers 4 heures du matin. Une source dit à TMZ qu'il a saccagé les véhicules, mais n'est parti qu'avec un iPhone appartenant à un membre de l'équipe des vedettes. Des agents de sécurité ont remarqué l'individu et l'ont pourchassé, et son image a été capturée par les caméras. La police a ensuite été appelée pour enquêter. Le suspect aurait aussi tenté sa chance dans la maison de la voisine, Kathy Griffin. Des sources ont déclaré qu'il a saccagé une voiture dans son allée et a trouvé un sac à main qu'il croyait appartenir à la comédienne, mais l'a jeté plus loin.

Des représentants des trois vedettes ont encore à commenter sur ces effractions, qui se sont passées à peine un an après que Kim Kardashian a été attachée bâillonnée et volée à main armée à Paris.

Cet incident avait incité la vedette à ne plus porter de bijoux de prix, et de réduire ses posts sur les réseaux sociaux, que les voleurs auraient utilisé pour savoir où elle était.

«Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur un monde différent que je ne peux effacer. Je ne peux pas aller en arrière, a-t-elle a aussi admis durant son émission L'incroyable Famille Kardashian. La vie sera différente maintenant. Je dois faire très attention à tout ce que je fais et avec qui je le partage.»