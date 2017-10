La Commission mixte internationale examinera la question des algues dans les lacs Champlain et Memphrémagog

Les gouvernements canadien et américain ont demandé à la Commission mixte internationale (CMI) de se pencher sur la question de la qualité de l’eau dans les lacs Champlain et Memphrémagog, a annoncé Affaires mondiales Canada, samedi.

«La CMI examinera les efforts déployés pour remédier à la prolifération d’algues et aux fortes concentrations en nutriments, puis formulera des recommandations pour améliorer la qualité de l’eau dans les deux lacs», a expliqué le ministère canadien dans un communiqué, disant que cette initiative est une réponse «aux préoccupations croissantes du public concernant la qualité de l’eau et la prolifération d’algues dans les deux lacs».

Les deux lacs sont situés le long de la frontière canado-américaine dans le sud du Québec.

«La prolifération d’algues peut produire des toxines dangereuses qui rendent les humains, les animaux sauvages et les animaux de compagnie malades, et peut ainsi avoir une incidence sur les activités récréatives et les économies locales», a rappelé Affaires mondiales Canada.

La CMI est une organisation binationale, canadienne et américaine, qui a pour mandat de prévenir et de régler les différends, principalement ceux concernant la quantité et la qualité de l’eau de part et d’autre de la frontière canado-américaine.

Elle avait été sollicitée ces dernières années pour trouver des solutions aux inondations récurrentes dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu, qui s’étend du sud du Québec au nord des États de New York et du Vermont.