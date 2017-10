La Grande marche prend le départ à Québec

Une marche de 5 km est organisée à Québec, ce samedi, dans le cadre de la 3e édition de la Grande marche organisée par le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) pour inciter les citoyens à faire de l'activité physique.

La marche débutera dès 11 h en partant de la fontaine de Tourny, devant le Parlement.

Elle sillonnera les rues du Vieux-Québec et passera devant le Château Frontenac, la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, le Séminaire de Québec ainsi que les remparts. Le retour se fera à travers l'une des plus anciennes rues de Québec, la rue Saint-Jean.

«Ce qui est vraiment particulier avec cet événement, c’est que tout le monde est interpellé, qu’on soit un athlète ou ceux qui ne savent pas quelle activité pratiquer», s’est enthousiasmée Josée Lavigueur, en entrevue à LCN.

Selon elle, c’est la motivation qui est le plus grand frein à l’exercice physique. «On sait qu’on doit bouger et bien manger, mais c’est la motivation qui nous freine. Pour se motiver, il faut qu’il y ait du plaisir, c’est ça qui va faire qu’on va répéter un engagement.» «Il faut mettre dans les municipalités et les écoles plusieurs choix d’activités physiques pour que chacun puisse essayer et trouver ce qui lui plaît.»

La Grande marche poursuivra sa route dimanche avec un nouveau parcours de 5 km, cette fois dans les rues de Montréal avec un départ et une arrivée sur la place des Festivals, dans le Quartier des spectacles.