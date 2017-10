Nouvelle nomination à la magistrature du Québec

François Dadour, associé du cabinet Poupart, Dadour, Touma et associés, a été nommé, vendredi, juge de la Cour supérieure du Québec à Montréal par la ministre fédérale de la Justice et procureur général du Canada, Jody Wilson Raybould.

Il remplacera le juge Brian Riordan, qui a choisi de devenir juge surnuméraire depuis le 15 octobre.

La nomination du juge François Dadour fait suite au nouveau processus de nomination à la magistrature, annoncé le 20 octobre 2016.

«Ce processus de nomination met l’accent sur la transparence, le mérite et la diversité, et continuera de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d’excellence et d’intégrité», peut-on lire dans un communiqué.