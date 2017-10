Productions J coupe tout lien avec les compagnies de Salvail et de Rozon

L’animatrice et productrice Julie Snyder s’ajoute à ceux qui ont décidé de rompre leurs liens d’affaires avec les entreprises d’Éric Salvail et de Gilbert Rozon dans la foulée des scandales sexuels dans lesquels les deux hommes se sont retrouvés il y a quelques jours.

En soirée, samedi, sur Facebook, Mme Snyder a écrit que sa compagnie, Productions J «s’engage à ne plus collaborer avec Juste pour rire et Salvail & co. aussi longtemps que Gilbert Rozon et Éric Salvail seront actionnaires ou propriétaires de ces entreprises, Productions J n'acceptera plus de travailler avec ces compagnies».

Elle a expliqué que la décision a été prise «après avoir parlé avec les artistes que nous représentons et les membres de notre équipe de direction».

Julie Snyder souligne dans son message que Productions J adopte ainsi «les mêmes mesures que celles instaurées par le Groupe Phaneuf», une entreprise qui gère entre autres les carrières de Louis-José Houde, François Bellefeuille et Patrick Groulx.

Jeudi, Benjamin Phaneuf, président de Groupe Phaneuf, avait annoncé, également sur Facebook, que son «entreprise s’engage à ne plus être impliquée dans tout projet de Juste pour rire et de Salvail & co ou de toute autre personne faisant l’objet d’allégations sérieuses relativement à de tels comportements inacceptables». «Tant que ces personnes seront actionnaires ou propriétaires d’entreprises, Groupe Phaneuf ne travaillera plus avec elles.»