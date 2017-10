Saine alimentation: les efforts du fédéral salués

L’engagement d’Ottawa de poursuivre ses efforts pour mettre en avant une nouvelle stratégie en matière de saine alimentation a été salué par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.

Reconnaissant que le gouvernement fédéral a réalisé des progrès importants au cours de la dernière année, la Fondation demande à la nouvelle ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, de continuer à tout faire pour que les Canadiens soient mieux outillés pour faire des choix alimentaires sains.

En marge du Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire (CCSC), à Vancouver, en Colombie-Britannique, Mme Taylor a dit vouloir poursuivre l’action de sa prédécesseure Jane Philpott.

«La stratégie de Santé Canada est une approche raisonnable et responsable pour s'attaquer à cet important problème de santé. Notre but est de renverser les tendances troublantes en matière d'obésité et de prévenir les maladies chroniques liées à l'alimentation», a dit la ministre, par communiqué.

De son côté, Yves Savoie, chef national de la direction de la fondation, estime que c’est «une occasion sans précédent au Canada de vraiment transformer notre environnement alimentaire».

«Nous avons félicité Santé Canada pour l'interdiction des gras trans, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec le ministère pour faire avancer non seulement la stratégie en matière de saine alimentation, mais aussi des mesures législatives visant à interdire la publicité de boissons et aliments à faible valeur nutritive auprès des enfants, la révision du Guide alimentaire canadien, l'amélioration de l'accès aux aliments sains dans les communautés du Nord et la mise en place de nouvelles règles strictes en matière d'étiquetage nutritionnel facile à comprendre sur le devant des emballages», a-t-il souligné.

Selon les chiffres d’Ottawa, un Canadien sur cinq vit avec une maladie chronique, comme une maladie du cœur, un cancer ou le diabète. De plus, deux adultes sur trois sont en surpoids ou obèses, tandis qu’un enfant sur trois est en surpoids ou obèse, soit trois fois plus qu'en 1980.

«Les Canadiens mangent trop de sucre, de sodium et de gras saturé, lit-on également dans un communiqué. Le Canadien moyen mange en moyenne l'équivalent de 26 cuillères à thé (104 grammes) de sucre par jour; 9 Canadiens sur 10 mangent trop de sodium; 50 % des Canadiens mangent trop de gras saturé.»