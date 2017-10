Troisième anniversaire de l’attentat d'Ottawa ce dimanche

La journée de dimanche marquera le troisième anniversaire des attaques survenues sur la Colline parlementaire à Ottawa, qui ont coûté la vie au caporal Nathan Cirillo.

Le 22 octobre 2014, le caporal Cirillo montait la garde au Monument commémoratif lorsque Michael Zehaf-Bibeau s’est présenté sur les lieux et l’a abattu. Le tireur a alors continué sa route jusqu’au Parlement et a pénétré dans le bâtiment, où il a été abattu. Âgé de 24 ans, Nathan Cirillo était père d’un jeune garçon.

Un rapport d’enquête indépendant de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a révélé que le modèle de sécurité de la Colline du Parlement était «très inadéquat», notamment la relation de travail entre le service de sécurité de la Chambre des communes, celui du Sénat et de la GRC.

Depuis, le Service de protection parlementaire a vu le jour, sous la responsabilité des présidents de la Chambre des communes et du Sénat. Il protège les députés et les sénateurs de la Cité parlementaire ainsi que les employés et visiteurs.

Deux jours auparavant, le Québécois Martin Couture-Rouleau, converti à l'islamisme radical, avait foncé en voiture sur deux militaires marchant dans un stationnement à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie. L’adjudant Patrice Vincent, actif au sein des Forces armées canadiennes depuis 28 ans, avait alors perdu la vie. L’autre homme avait été blessé, mais a survécu.