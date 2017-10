Une GoPro en voyage: est-ce un bon choix?

Peu encombrantes, légères, qualité vidéo exceptionnelle... Les caméras d’action de type GoPro ne manquent pas d’attraits, mais sont-elles vraiment faites pour vous? Petit tour d’horizon.

Les points positifs

1) Elles sont petites et légères

La taille et le poids de ce genre de caméras étonnent toujours lorsqu’on les prend en main. Petites et légères, les caméras de type GoPro se glissent très facilement dans un sac à dos, et même dans ses poches. On peut donc toujours les transporter sur soi en voyage, sans craindre qu’elles nous encombrent inutilement.

2) Elles sont faciles d’utilisation

Il y a très peu de boutons sur ce genre de caméras. Les GoPro par exemple n’en comportent que deux ou trois. Certains modèles, plus anciens, ne disposent toutefois pas d’écran LCD qui vous permet de visualiser ce que vous filmez. Et sans écran LCD, modifier les réglages peut s’avérer un tantinet laborieux, surtout si vous voulez le faire rapidement.

3) Elles offrent une excellente qualité vidéo

En plus des formats standards haute définition (HD) comme le 720p et le 1080p, les dernières générations de certaines caméras d’action filment également en 4K, format de la ultra HD. De plus, la plupart d’entre elles permettent de filmer en 60 voire 120 images par seconde; des formats qui permettent de faire d’époustouflants ralentis lors du montage de votre vidéo.

4) Elles sont robustes

De construction robuste (ou censées l’être), les caméras d’action résistent aux conditions extrêmes: sous l’eau, dans la neige, sous la pluie, en parachute, dans la boue... Certaines d’entre elles nécessitent néanmoins un caisson étanche pour un usage dans des conditions difficiles. Alors, faites des vérifications avant de vous jeter à l’eau!

Les points négatifs

1) La durée limitée de la batterie

Les caméras d’action ont un talon d’Achille: l’autonomie. De façon générale, la durée de vie de leur batterie tourne autour de 1h30, voire 2h pour les modèles les moins gourmands. Pour avoir l’esprit tranquille, ayez toujours une, voire plusieurs, batterie(s) de rechange sous la main. Sinon, éteignez toujours votre caméra entre les prises et évitez d’activer le wi-fi et le bluetooth.

2) Le son n’est pas terrible

La qualité vidéo de ces petites caméras est certainement excellente, mais côté son, c’est une tout autre histoire. C’est un réel problème sur les modèles qui nécessitent un caisson étanche. Si c’est plutôt la qualité de l’image qui prime pour vous, les caméras d’action sont un excellent choix. Toutefois, si vous adorez faire des commentaires sur vos vidéos de voyage, les caissons étanches sont à proscrire.

3) Elles sont à focale fixe

La plupart des caméras de type GoPro sont à focale fixe, c’est-à-dire qu’elles n’offrent pas la possibilité de zoomer. Il faudra donc être au coeur de l’action afin de prendre les meilleures prises. Pour les prises de vues sportives (parachute, «snorkeling», ski, surf...), leur robustesse et leur étanchéité sont très appréciables. Ces caméras sont toutefois moins intéressantes dans un environnement qui nécessite un bon zoom.

4) L’image est légèrement déformée

De façon générale, ces appareils filment en grand-angle. Point positif: elles offrent un cadrage très large de l’action. Point négatif: l’image sera de fait déformée sur les côtés. Même si cette distorsion fait le charme des vidéos sportives, il est possible, selon les modèles, de l’atténuer. Et si vous êtes un pro du montage, il y a toujours la possibilité de traiter vos prises en postproduction.