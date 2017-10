Aide financière en péril pour les diabétiques?

Plus 250 000 Canadiens souffrent du diabète de type 1 et leur condition requiert au moins une injection quotidienne d'insuline pour survivre.

Cependant, ils craignent de perdre une aide financière importante du gouvernement fédéral, un crédit d’impôt de l’Agence du Revenu du Canada. Le diabète de type 1 est reconnu comme un handicap.

Avoir le diabète, c’est aussi beaucoup de temps à gérer avec les rendez-vous chez le médecin de famille ou chez un endocrinologue, comme l’explique Claudia Houle, atteinte du diabète de type 1, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Je ne peux pas calculer à combien de rendez-vous j'ai été dans les deux derniers mois. C'est énorme. Un rendez-vous d'une demi-heure avec un médecin, on s'entend que ça prend une heure à y aller, une heure à revenir et trois heures d'attente. C'est une demi-journée facilement qui est perdue pour un petit rendez-vous.»

Une aide salutaire

Chaque mois, Mme Houle doit débourser au moins 400 dollars pour ses pompes à insuline et autres médicaments.

«Je pense que ces crédits d'impôt viennent apporter une espèce de petite aide. Oui, le quotidien est plus compliqué, mais l'aspect financier devient un peu plus léger», mentionne Valérie Savard, diététiste-nutritionniste à Diabète Québec.

Le crédit d'impôt peut leur permettre parfois d'économiser des milliers de dollars par année, mais les règles seraient plus sévères. Cette situation est dénoncée par de nombreux organismes.

«Ce sont des gens qui avaient été acceptés, à qui on a demandé de recommencer le processus. Ils ont reçu une lettre comme quoi ils n'étaient plus acceptés et devaient recommencer le processus de remplir le formulaire, voir leur médecin, envoyer le tout au gouvernement.»

En point de presse dimanche, le Parti conservateur du Canada a dénoncé la décision du gouvernement fédéral.

«Justin Trudeau a besoin d'argent. Aujourd'hui, il cible des gens handicapés souffrant de diabète», a déclaré le député conservateur Pierre Poilièvre.

Le bureau de la ministre du Revenu national affirme entendre les préoccupations des diabétiques. On dit également vouloir assurer un suivi auprès de l'Agence du revenu du Canada parce que l'un des objectifs du gouvernement Trudeau est de rendre le plus accessible possible ce crédit d'impôt.